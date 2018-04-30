Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
107210
ALTIN
170.569
DOLAR
4.0376
STERLİN
5.5454
EURO
4.8795

Kitap Okumayı Sevenler Sevinecek

Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında vatandaşlara ve öğrencilere büyük indirimler uygulanıyor.

Kitap Okumayı Sevenler Sevinecek

Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarında vatandaşlara ve öğrencilere büyük indirimler uygulanıyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:46
Kitap Okumayı Sevenler Sevinecek

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı’na vatandaşlar ilk gündün büyük bir ilgi gösterirken, gerek fuara katılan yazar ve yayınevleri, gerekse de kitap satımlarında uygulanan indirimler, kitap alma konusunda büyük avantajlar sağlıyor. Büyükşehir Belediye binası yanında “Ah Kudüs” temasıyla açılan 7. Kitap Fuarı bu yıl geçmiş yıllara göre daha refah ve geniş bir alanda düzenleniyor. Sümer Cami arkasına kurulan dev çadırda okuyucularıyla buluşan Kitap Fuarı’na bu yıl 400 civarında yayınevi ile 370 civarında yazar katılıyor. Çocuk hikâyelerinden bilimsel kitaplara, dini yayınlardan tarih kitaplarına kadar her alanda eserlerin yer aldığı Fuar’a, Türkiye’nin dört bir yanındaki yayınevleri ile Rusya, Yunanistan ve Filistin’den de yazar ve yayınevleri yer alıyor. 28 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere kalabalık bir protokol ve vatandaş topluluğunun katılımı ile açılan fuar, 6 Mayıs Pazar gününe kadar kapılarını kitapseverlere açık tutacak. İndirimli ve zengin kitap satışlarının yanı sıra, söyleşi, panel, imza günleri, sergi, şiir dinletisi, okur-yazar buluşmaları gibi bin dolayında kültürel etkinliğin yer aldığı fuarda ayrıca Kudüs için de ayrı bir çadır bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 7. Malatya Kitap Fuarı, her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında açık kalacak.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap FuarıMalatyaIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 Bin 500 Öğrenciye Kitap Fuarı Hediye Çeki
7 Bin 500 Öğrenciye Kitap Fuarı Hediye Çeki
Saime Palancıoğlu Aday Adaylığını Açıkladı
Saime Palancıoğlu Aday Adaylığını Açıkladı
MTSO’da Yeni Dönemin İlk Toplantısı Yapıldı
MTSO’da Yeni Dönemin İlk Toplantısı Yapıldı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim