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KİTAP OKUMA KAMPANYASI

Malatya TOKİ 441 Konutlarında başlatılan kitap okuma kampanyası ile 7’den 70 herkes boş vakitlerinde kitap okuyor.

KİTAP OKUMA KAMPANYASI

Malatya TOKİ 441 Konutlarında başlatılan kitap okuma kampanyası ile 7’den 70 herkes boş vakitlerinde kitap okuyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
08 Mart 2018 Perşembe 15:25
KİTAP OKUMA KAMPANYASI

TOKİ 441 Konutlarında, site yönetimi ve hayırsever vatandaşların desteği ile kitap okumaya teşvik etmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kısa süre önce kitap okuma kampanyası başlatıldı.

Site sakinleri, örneğine az rastlanır kampanyaya ilk andan itibaren olumlu tepki gösterirken, eline kitabı alan kimi zaman site bahçesinde kimi zaman evinde kimi zaman da komşularıyla bir araya geldikleri zamanlarda kitap okumaya başladı. Kısa süre içerisinde meyvelerini veren kampanya kapsamında site yönetimi her bloka birer adet de kitaplık yaptırdı.


Site yöneticisinden kapıcısına kadar herkesin kitap okuduğu sitede başlatılan kampanyaya destek her geçen gün artarken, site sakinleri kampanyanın herkese örnek olmasını istiyor.
Kampanyanın çok güzel olduğunu ve herkese örnek olmasını istediklerini dile getiren site çalışanı Zeynel Güller, herkesi kitap okumaya davet etti.


Kampanya ile sitede bulunan herkesin kolaylıkla kitaplara ulaşabildiğini dile getiren site sakini Gülali Doğan ise boş zamanlarda kitap okumaya çalıştığını söyledi.
Sitede yaşayan vatandaşlara hizmet etmek amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını aktaran Site Yöneticisi Kadir Kandemir de Türkiye’de daha önce böyle bir okuma kampanyasının olmadığını ifade etti. Kampanyanın uzun süreli olduğunu belirten Kandemir, kampanya ile vatandaşlar arasındaki komşuluk bağını da güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Kitap okumanın önemine değinen Kandemir, sitede kitap okuyanların sayısını artırmak için daha çok çalışacaklarını vurguladı.  busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 08.03.2018 17:02
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MalatyaTOKİ 441 KonutlarıTOKİBusabah MalatyaKitap Okuma Kampanyası
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