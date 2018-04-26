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Kitap Okuma Farkındalığı İçin…

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesi üniversite öğrencileri şehrin farklı yerlerinde okumanın önemine dikkat çekmek için kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

Kitap Okuma Farkındalığı İçin…

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesi üniversite öğrencileri şehrin farklı yerlerinde okumanın önemine dikkat çekmek için kitap okuyarak farkındalık oluşturdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:54
Kitap Okuma Farkındalığı İçin…

İnönü Üniversitesi Sosyal ve Entelektüel Faaliyetler Topluluğu (İNÜSEFT) üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin desteği ile fuar öncesi kitap okumaya dikkat çekmek için kentin değişik noktalarında bir süre kitap okudular. Kitap okunması adına farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir faaliyet düzenlediklerini belirten topluluk üyelerinin, gönüllü olarak yaptığı bu etkinlik ise Malatya ilgisini çekti.

OKUMA İHTİYACI BARUT GİBİDİR

Öğrenciler, “Özellikle Yeni Camii önündeki olumlu mesajlar bizi çok mutlu etti. Halkımızın kitap okuma halkasına dahil olması, Victor Hugo'nun tabiriyle ‘Okuma ihtiyacı barut gibidir, bir kere tutuşunca asla sönmez’ sözlerinin ne kadarda geçerli olduğunu bizlere gösterdi. 7'den 70'e her kesimde insanımız bu etkinliğimize hem destek oldular. Hem de katıldılar. Bu da kitap okumaya yapılan farkındalığın ne denli önemli olduğunu bizlere gösterdi” diye konuştu.

28 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde ‘Ah Kudüs’ teması ile kapılarını açacak olan 7. Anadolu Kitap Fuarı’na tüm vatandaşları da davet eden öğrenciler, “Bu fuar Malatya’mız ve ülkemiz adına oldukça önemli bir fuar. Bu fuarı çoğu şehir düzenlemiyorken ilk defa Malatya’da düzenlenmesine vesile olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a ve Kültür A.Ş'ye teşekkür ederiz. Okurları yazarlarıyla ve doğrudan yayın evleriyle buluşturduğu için minnettarız. Fuarın Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerinde bulundu. 

İHA

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