Kitap Fuarına Geri Sayım

Bu yıl 7'incısı düzenlenecek olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesi istişare toplantısı yapıldı. Bir otelde gerçekleşen toplantıya Vali Ali Kaban Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, İl Milli eğitim Müdürü Ali Tatlı ve basın mensupları katıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, fuarı sadece kitap fuarı olarak algılamadıklarını belirterek, "Malatya Kitap ve Kültür Fuarı gerçekten 9 gün süren çok önemli bir kültür haftasına dönüşüyor. Dolayısıyla bugüne kadar düzenlemiş olduğumuz fuarlarda her geçen yıl bir öncekinden daha kapsamlı daha katılımcı ve daha fazla ziyaret edilen kitap fuarlarını gerçekleştirdik. Buna destek sağlayan başta Sayın Valim, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, tüm basın camiamız, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve gelmiş olduğu noktaya baktığımızda kitap fuarının Türkiye’de gerçekten en iddialı kitap fuarı haline geldiğini söyleyebiliriz. Türkiye’deki en büyük 3 kitap fuarından biri Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı oldu. Bu durum gelen konuklarımız tarafından da ifade ediliyor ve bu da bizi son derece memnun ediyor. Tabi çıtayı yüksekte tutmak için de bizde elimizden geldiği kadar geliştirmeye gayret ediyoruz” dedi

Fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Fuara 275 yayınevinin ve 320 yazarın katılacağını da ifade eden Çakır, fuara 300 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Çevre illerdenden fuara katılım olacağını belirten Çakır, "Rakamsal olarak baktığımız zaman da 5 bin metrekare alanda başladığımız kitap fuarımız şu anda 12 bin metrekarenin üzerine çıkacak kapasiteye geldi. Ve 25-30 yayın evine de ilgiden dolayı yer veremedik. Katılımcı yayın evi çok önemli. Şu anda 275 yayınevi katılıyor. 320 yazarımız da geleceklerini teyit ettiler. Yine çok önemli etkinliklerde var. Etkinliklerden kısaca bahsedeyim. 320 imza etkinliği düzenlenecek. Yazarlarımızla, öğrencilerimiz buluşuyor. Okullara yazarlarımızın ziyareti ilçelerde dahil olmak üzere 200’ün üzerinde yazarlarımız okullara giderek orada öğrencilerimizle buluşmuş olacak. Aynı zamanda okul-yazar buluşmasında 35 okur-yazar buluşması gerçekleşiyor. Bu süre içerisinde yine 75 konferans, söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek. Biz yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Valiliğimizin emirlerine inşallah bu sene de 60 binin üzerinde öğrencimiz kitap fuarına gelmiş olacaklar. Bu sene 300 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. Bu da kitap fuarımıza Malatya’nın dışından da katılımcı olacağını gösteriyor. Daha önceki fuarlarda da çevre iller ve çevre ilçelerden aynı zamanda çevre üniversitelerden ciddi bir katılım sağlanıyor" dedi.

Asıl amacın Malatya'da okumayı arttırabilmek olduğunu anlatan Çakır, "Bizim amacımız Malatya’da okumayı artırabilmek, öğrencilerimizin kitapla ve kitapların yazarlarıyla buluşmak, o çocuklarımızın dünyasında büyük bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Yine Kent Konseyimizin öncülüğünde okumaya-yazmaya meyilli öğrencilerimizi yazarlarla buluşturarak inşallah yazar olacak çocuk kapsamında da yardımcı olmak. Bu yaptığımız düşünceler STK’larımızla yaptığımız toplantılarda önerilen fikirlerle ortaya çıktı. Yine Valimizin öncülüğünde 50 bin kumbara dağıtıldı. Buradaki amacımız da çocuklarımızın harçlıklarını biriktirip, kitap almalarını sağlamak. Dolayısı ile kendi biriktirdikleri paralarla kitap almaları okumaya teşvik açısından daha önemlidir. İnşallah bu fuarımız bu sene geçen yıldan daha çok katılım ile beraber gerçekleşir. Malatya’mızın kültürel anlamda gelişmesine de ciddi manada katkı sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Kaban da, kitap okumanın önemine değinerek, istikrarlı bir şekilde fuar düzenlemenin zorluğuna dikkat çekti. Kaban, "Hatta çadır da kurabilirsiniz, belli oranda insanı da toplayabilirsiniz ama bunun devamını sağlamak, hakikaten zordur. Ben bu anlamda Malatya’mızın okumaya, düşünmeye, entelektüel anlamda bilgi üretmeye olan merakını ve bu konuda buna destek veren bütün sivil toplum örgütleri başta olmak üzere Malatya insanına böylesi bir fuarı hem büyüterek hem de 7.’sine ulaşacak kadar sürdürerek devam ettirmesinde büyük bir başarı sağladığına, bunun küçümsenmeyecek bir başarı olduğunu düşünüyorum. İşte benzeri denemeleri, çevre vilayetleri başta olmak üzere, gerek ülkemizin değişik bölgelerinde görüyoruz. Ancak bu çapta büyüklüğe ulaşamıyor veyahut da sürekli olamıyor. Bazen de ikisi bir arada olamıyor. Hem çapı büyüyemiyor, hem de süreklilik kazanmıyor. Bu fuarı baştan düşünerek 2012 yılından bugüne büyük bir gayretle devam ettiren ve buna emeği geçen bütün geçmişten bugüne emektarları burada saygıyla anmak istiyorum. Zira öğrenmenin en önemli aracı olarak yazının bulunmasından sonra kitap veya kitap benzeri materyal her zaman çok değerli olmuştur. Fakat son dönemde özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, basılı materyal olarak kitabı bir parça yıpratmıştır. Ama bu işe meraklı olanlar çok iyi bilirler, o kitap kokusuna tutkun olan, onun meraklısı olan insanları o basılı materyalden uzaklaştıramamıştır. Şahsen ben iki tarafta da birikimi olan birisiyim. Çünkü bir hayli basılı materyal olarak kitabım da var, merakımdan aldığım, okuduğum ama internet ortamında bir şekilde açık kaynaklardan elde ettiğim çok e-kitabım da var. O kitabın, hele de taze çıkmış kokusu bir tutkudur. İşte onu inşallah 7.’si ile büyükşehrimizin çok büyük gayretleriyle Malatya’da o zevki tekrar yaşayacağız. Kitabı yazanlarla, o yazılmış kitabı üreten yayın evleriyle onu okuyacak olan okuyan halkımızı buluşturan böylesi bir etkinliğin ne kadar zor bir tarzda sürdürülebilir iş olduğunu bilen birisi olarak büyükşehir ve onun ilgili birimi olan Kültür A.Ş.’nin büyük birikimi ile hizmete sunulduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Ah Kudüs teması

Bu yılki teması “Ah Kudüs” olmasını ayrı bir önem olduğunu vurgulayan Vali Kaban, "Temamız çok ilginç 'Ah Kudüs' burada bir hasret var. 400 yıl boyunca yönettiğimiz topraklara yönelik bir hasret var. O 400 yıl içerisinde sağlanmış olan barış içinde birlikte yaşama ukdesine bir hasret var ve artık bir işgal altında olan ve sadece bir basit bir ideolojinin devamcısı olarak sürdürülmek istenen bugün ki değeri küçültülmüş, oysaki 3 dinin kutsalı olan ve 3 dinin o kutsalına değer olarak artık devam ettirilmesi gereken bir hasret var. o anlamda Kudüs hiç kimsenin insafına bırakılacak bir mekan değil. Orası bütün kutsal dinlerin merkezi, mekanı! Ona da hasretle yapılmış ir çalışma bu. Halkımızın kitaba ve öğrenmeye olan ilgisini saygıyla anarak, bu kitap fuarı çalışmasının başarıyla sürdüren arkadaşlarımızı da kutluyorum” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com