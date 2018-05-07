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Kitap Fuarı Sona Erdi

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Kültür A.Ş. tarafından organize edilen "Ah Kudüs" temalı 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi. 28 Nisan - 06 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve dolu dolu geçen fuarın bu yıl ki onur konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

Kitap Fuarı Sona Erdi

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Kültür A.Ş. tarafından organize edilen "Ah Kudüs" temalı 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi. 28 Nisan - 06 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen ve dolu dolu geçen fuarın bu yıl ki onur konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 17:57
Kitap Fuarı Sona Erdi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kitap Fuarında 350 yazar ve 400 yayınevi kitapseverlerle buluştu. Kitap Fuarına, Rusya, Yunanistan ve Filistin gibi farklı ülkelerden yazarlar da konuk oldu.

Elazığ, Adıyaman ve Sivas illerinden öğretmen ve öğrencilerin de ziyaret ettiği Kitap Fuarında bir dizi kültürel etkinlik gerçekleşti. Kitap Fuar etkinlikleri kapsamında kurulan Kudüs ve Kubbetüs Sahra çadırlarında “Ah Kudüs” konulu fotoğraf sergisi, resim, söyleşi, şiir dinletisi, okur- yazar buluşmaları, konferans gibi kültürel ve sanatsal etkinler yapıldı.

Fuarlar ilgili konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, "7.’sini düzenlediğimiz Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımız sona erdi. 9 gün boyunca 350 yazar, 400 yayınevi kitapseverlerle buluştu. 210 okulumuzda yazarlarımız öğrencilerimizle bir araya geldi. Binlerce kültürel etkinlik, yüzlerce konferans ve söyleşi gerçekleştirildi. Malatyamızdan ve çevre illerimizden çok yoğun bir katılımın gerçekleştiği ‘Ah Kudüs’ temalı Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap FuarıMalatyaİlber Ortaylı
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