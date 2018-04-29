Kitap Fuarı Açıldı

Türkiye’nin sayılı kitap fuarlarından birisi olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın 7. si düzenlenen törenle kapılarını okuyucularına açtı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs, Malatya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanvekili Mahmut Üner Özer, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İl Jandarma Alay Komutanı J.Albay Şerafettin Yılmaz, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti il başkan ve temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, kurum yöneticileri, yazar ve yayınevi temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın onur konuğu olduğu ve Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 7. Malatya Kitap Fuarı’nın açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra ise protokol konuşmaları yapıldı.

1000 DOLAYINDA KÜLTÜREL ETKİNLİK

Törende ilk olarak fuarı organize eden Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın bir konuşma yaptı.

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na bu yıl 132 stantta 400 yayınevi ve 370 yazarın katıldığını belirten Akın, “100 bin öğrencimiz araçlarla fuar alanımıza taşınacaktır. Yazar-öğrenci projemizle yaklaşık 203 okulda öğrencilerimiz yazarlarımızla buluşacak. Yazarlarımızın katılacağı imza etkinliği, panel, söyleşi ve konferans gibi 1000 civarında etkinlik planlanmıştır. Kudüs anısına özel kurulan alanda tiyatro, şiir dinletisi, fotoğraf sergisi ve söyleşilerin olduğu etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz hediye kitap kampanyasıyla 30 bin öğrenciye hediye kitap çeki dağıtılarak çocuklarımızın ücretsiz kitap almaları sağlanmıştır.” dedi.

KUDÜS, TÜM İSLAM TOPLULUĞUNUN SORUMLULUĞUDUR

Kitap Fuarının temasının ‘Ah Kudüs’ seçilmesiyle birlikte fuara Filistin’den de bir dizi katılımcılar olurken, Filistin Alimler Heyeti Başkanı Dr. NevafTekruri törende bir konuşma yaptı.

Filistinlilerin selamıyla konuşmasına başlayan Dr. NevafTekruri Kudüs’ün Müslümanlar için kırmızı bir çizgi olduğunu söyledi. Kitap Fuarı temasının Kudüs olarak belirlenmesinin tarihi süreç açısından çok önemli olduğunu kaydeden Tekruri, “Kudüs’ü anlamanın ve Kudüs’e gitmenin yolu okumaktan geçiyor. İslamın ilk sözü oku, bu da bize okuma ve öğrenmenin her şeyden önemli olduğunu söylüyor. Kudüse giden yol ilim ve çalışmaktan geçiyor. Amerika’nın önderlik yaptığı siyonizm Kudüs’ü Osmanlıdan gelen değerlerini izole edip Yahudileştirmeye çalıştığı böyle bir dönemde çocukların ilim, bilim ve çalışmayla Kudüs’ü özgürleştirme yolunu açacaklarına inanıyorum. Kudüs’ün özgürleşmesi sadece Filistin’in sorunu değil, tüm İslam topluluklarının sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

GÖĞÜS: KİTAPLARI ÇÜRÜMEYE TERK ETMEK SUÇTUR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Göğüs de yaptığı konuşmada Kudüs’ün adını zihinlerde tutmak için Fuarın temasını ‘Ah Kudüs’ olarak koyduklarını belirterek, “Ah kelimesi Türkçemizde iki harften meydana gelir. Anlamı oldukça derindir. Özlemi, hasreti anımsatır. Ah Filistin sende Ömer’in şehadeti vardır. Sende Selahattin Eyyubi’nin kudreti vardır. Sende Osmanlının asaleti vardır. Direne bildiğin kadar diren, biz yanındayız. Sana yapılan zulümleri içimizde hissediyoruz. Biz ilimle, irfanla, kalemle, kitapla bunu yapacağız. Bu amaçla bu kitap fuarlarını düzenliyoruz. Çocuklarını kitaptan mahrum bırakan toplumların sonu hüsrandır. Kitap okumayan, raflarda çürümeye terk eden kişiler kitapları yırtıp atanlardan daha büyük suçludur.” dedi.

ÇAKIR: MALATYA’YI FUARLAR ŞEHRİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti Malatya milletvekili aday adaylığı için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden eski Başkan Ahmet Çakır da kısa bir konuşma yaptı. Görev süresi içerisinde Malatya’yı fuarlar şehrine dönüştürdüklerini kaydeden Çakır, “Yıl içerisinde bazen 5, bazen 8 fuar düzenliyoruz. Bu ay içerisinde Tarım fuarımız vardı. Gerçekten bölgenin her noktasında gelen onbinlerce insan oldu. Bu fuarımıza da 400 bin katılım bekliyoruz. İlgi ve alaka anlamında rakamlara baktığımızda fuardan çok Malatya için bir kültür etkinliği olarak görülüyor. Bu fuar içerisinde söyleşiler, paneller, okul ziyaretleri gibi birçok etkinlik var. 7. Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Çakır’ın konuşmasının ardından, Kudüs konulu şiir yarışmasında Türkiye 2. olan ve Sivas’tan gelen Dilan Çetin, yazdığı şiiri Arapça olarak okudu.

ÇALIK: MALATYA, BÜYÜYEN VE GELİŞEN BİR ŞEHİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da yaptığı konuşmada Malatya’nın büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirterek, bu şehrin her alanda bir iddiasının olduğunu söyledi. Çalık, özetle; “Malatya’nın sağlık turizminin başkenti olması konusunda çok ciddi adımlar attık. Sporda iddialıyız dedik, yeni stadyumu kazandırıp, Malatyasporu Süper lige çıkardık. Eğitim şehri Malatya olsun dedik ve çok kıymetli Cumhurbaşkanımın talimatıyla Malatya’mıza ikinci üniversitemizi/Turgut Özal Üniversitemizi kazandırıyoruz. Eğitim ve kültür şehri Malatya, sanat ve kültür şehri olması için adımlar atıldı, atılmayada devam ediyor. Malatya fuarlar şehri olsun dedik ve birçok ulusal ve uluslararası fuara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan en önemlisi eğitimle bütünleşen Anadolu kitap fuarımız. Başlamasına vesile olan ve bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum.” dedi.

KABAN: KUDÜS 400 YIL BİZİM ELİMİZDE KALDI

Malatya Valisi Ali Kaban ise yaptığı konuşmada, kitabın ortaçağlarda çok önemli bir meta olduğunu belirterek, o dönemlerde kitaba ulaşabilmek için önemli bir gelir ve ciddi bir statünün olması gerektiğini kaydetti. Kaban, “Ama bugün binlerce, on binlerce kitap basılıyor. Bu fuarda özü itibariyle sadece kitabı getirmek değildir. Ayağınıza getirmek için zaten internet siteleri var. Kitap fuarı yapmanın anlamı nedir diye baktığımızda bir birinden değerli kitapları yazan ve ruhuyla emek veren yazarlarımızı geleceğimiz olan gençlerimizle ve çocuklarımızla buluşturmanın daha anlamlı olacağı düşüncesidir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bunun ne anlama geldiğinin farkında olsunlar. Kitap fuarının temasına “Ah Kudüs” diyelim dedik. Çünkü biz Kudüs’ü 400 yıl elimizde tuttuk. 400 yıl huzur içerisinde bizim elimizde kalmıştır.” dedi.

TÜFENKCİ: KİTAP FUARI MALATYA’YA YAKIŞIYOR

Kitap Fuarı’nın Malatya’ya ve Malatyalılara yakıştığını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de yaptığı konuşmada, fuarın aynı zamanda gençlerin kitaba olan ilgisini artırdığını söyledi. Fuarda emeği geçen başta görevden ayrılan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür eden Tüfenkci, “Farklı kültürlerimizin bir arada yaşıyor olması Malatya’mızın ve Türkiye’mizin en büyük zenginliğidir. Bir kentin sahip olduğu kültürel değerlere gösterilen itibar, kuşkusuz o kentin kültür potansiyelinin ve kültürel yaklaşımlarında, sahip olduklarımızı dünya ekonomi piyasasında değerli kılabilmek için özgün fikirleri, tasarıları üretmek kadar hayata geçirmek için bilgi gerektiriyor. Biz bilgi ve hikmeti kitaplardan alıyoruz. Kitaplar bizim için önemli. Kitap fuarlarına ayrı bir önem veriyoruz.” şeklinde konuştu.

YILMAZ: TÜRKİYE, OKUYAN BİR ÜLKE

Kitap Fuarının hayırlı olmasını dileyen ve emeği geçenlere teşekkür eden Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da yaptığı konuşmada Türkiye’nin kitap okuyan bir ülke olduğunu söyledi. Okuyan insanın daha iyi gördüğünü, düşündüğünü ve karar verdiğini kaydeden Yılmaz, bu nedenle bu etkinliğin bir eğitim etkinliği olduğunu belirterek özetle şunları söyledi:

Hiç şüpheniz olmasın Türkiye’nin yarını bugünden daha iyi olacak. Ekmek gibi azizleşen dava bu milletin iradesini her şeyin üzerinde tutmaktır. İnşallah hep birlikte 81 milyonu kardeş bilerek; dilimiz yunusun dili, gönlümüz Mevlana’nın gönlü ve kucağımız da Aslan ile Ceylanı bir arada tutan Hacı Bektaş’ın kucağı olarak 81 milyonla inşallah çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracağız. Şeyh Edibali diyor ki Zümrüd-ü Anka’nı iyi seçki Kafdağı sana yakın olsun. Nedir Zümrüd-ü Anka rehber, ne yapacak bu? Aziz milleti Kaf dağına götürecek.Kafdağı ne? Milletin hayali. Nedir hayalimiz? Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak. Herkesin işi olsun, aşı olsun, evi olsun, barkı olsun.Baştane dert olsun, gönülde ne tasa olsun. Ne diyor şair: Olursa bir şikâyet oda ölümden olsun. İnşallah hiç şüpheniz olmasın, Türkiye’yi hep birlikte daha güzel yapacağız diyorum.Bu etkinliğin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yolunuz bahtınız ufkunuz açık olsun. Her daim başınız dik, anlınız ak gönlünüz pak olsun.”

KALIN: OKUMAYAN İNSAN EKSİKTİR

Törende son olarak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bir konuşma yaptı. Malatya’da olmaktan dolayı çok mutlu ve başarılı bir fuar organizasyonundan dolayı da çok memnun olduğunu ifade eden Kalın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kitap Fuarı’nın temasının Kudüs olarak seçilmesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu kaydeden Kalın, özetle şunları söyledi:

Bu günlerde malum Kudüs meselesi sadece bir bölgesel mesele değil aynı zamanda küresel bir konu olarak önümüzde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Kudüs bir toprak meselesi değildir, sadece bir etnik gurubun meselesi değildir. Kudüs bir adalet meselesidir, bir vicdan meselesidir.

Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malatyalıları tebrik ediyorum. Herhalde ancak Anadolu topraklarında Kitabın ve Kudüs’ün bir araya getirilebilmesi ancak böyle güzel bir şekilde taçlandırılabilirdi. Okumak yeryüzündeki hayatımızı, varlığımızı anlamlandırabilecek en önemli eylemlerin başında gelir. Okumayan insan eksiktir, okumayan insan fakirdir, maddi varlığı ne olursa, makamı mevkii ne olursa olsun gerçek zenginlik insanın hariçteki ve nefsindeki, zahirdeki ve batındaki işaretleri okuyabilmesidir.”

Konuşmaların ardından 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın kurdelesi kesilerek, standlar gezildi.

Kitap Fuarı, 6 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

KUDÜS ÇADIRI

7. Malatya Kitap Fuarı’nın ‘Ah Kudüs’ teması nedeniyle fuar dışında özel bir Kudüs çadırı açıldı. Kudüs’le ilgili birçok fotoğrafın yer aldığı çadırda ayrıca tanıtım filmleri ile anı defteri de bulunuyor.

FOTOĞRAF MAKİNASI MÜZESİ ZİYARET EDİLDİ

7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve beraberindekiler Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi müzesini gezerek, müze hakkında bilgiler aldılar.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gezinin ardından Kongre ve kültür merkezinde ‘Ben Öteki ve Ötesi’ adlı konferansa katıldı. Burada kitaplarını imzalayan Kalın, kitapseverlerle de sohbet etti.(Bülten)