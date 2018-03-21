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KİTAP DESTEĞİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından kitabı olmayan okullara yönelik düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında bir okulun daha kütüphanesine bağış yapıldı. 

KİTAP DESTEĞİ

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından kitabı olmayan okullara yönelik düzenlenen yardım kampanyaları kapsamında bir okulun daha kütüphanesine bağış yapıldı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
21 Mart 2018 Çarşamba 17:34
KİTAP DESTEĞİ

Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin yaptığı kampanyalar sayesinde bir çok köy okulu, binlerce kitapla tanıştı. Proje kapsamında Doğanyol Ortaokulu için de başlatılan kitap yardımı kampanyası ile yüzlerce kitap toplanarak okulun kütüphanesine bağışlandı. Kitap desteği ile ilgili konuşan Doğanyol Şehit Türkan Türkmen Tekin Ortaokulu İngilizce öğretmeni Engin Sarıkaya, “Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın’a ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi’ne kütüphanemize yapılan 250 adet kitap desteğinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Ateş ise “Kent Konseyi olarak ilkokuldan tutun üniversiteli öğrencilere kadar kitap okumayı aşılamak ve teşvik edebilmek için düzenli olarak yaptığımız çalışmalara ek olarak kitap ihtiyacı olan köy okullarına bu şekilde destekte bulunuyoruz. Amacımız okuyan ve okumak isteyene yardımcı olmaktır. Yaptığımız bütün çalışma ve organizasyonlarda bizden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Sabri Akın ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kitap DesteğiKent KonseyiMalatya
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