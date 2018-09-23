Kısır çekişmenin kurbanı Nemrut Dağı

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, ilçeye yapılan yatırımları ve projelerini BUSABAH’a anlattı. Başkan Mehmet Polat, “Bizler görevi devraldığımızda ilçemiz çok geri kalmıştı.Burada temel ihtiyaçları giderecek, orayı değiştirecek, oranın gelişimini sağlayacak projeler üzeninde özellikle çalıştım. Tabi bunları yaparken de güçlü bir hükûmete sahip olmanız lazım. İlçe belediyelerine gelen maddi kaynak çok az. Bir de bu işlerde öngörü, vizyon çok önemli. Ben bu projelerle yola çıktığımda ütopya olarak görenler oldu, çünkü dediğim gibi ilçe belediyelerine gelen kaynak belli. Kaynak az tamam ama bunun dışına çıkmak gerekiyordu. Pütürge’miz çok geri kalmış bir yerdi, onu geliştirmek lazımdı. Devasa projeler yapıldı. Bu anlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum ve gerçekten de vatandaş bize güvendi, bize inandı. Bizi ilçe belediyeleri arasında 3. sıraya koydu. Cumhurbaşkanımızda bizi ödüllendirdi. Bu siyasi başarı bize vizyonda getirdi” sözlerini kaydetti.

ŞİRO ÇAYI BOŞA AKIYOR

“Biz 2023 vizyonu ile hareket ettik” diyen Polat, “Kubbe Dağı'na bir tünel yapmamız gerekiyordu; çünkükışın biz 3- 4 ay mahsur kalmıyorduk adeta. Şu anda Kubbe Dağı Projesi'nin çalışmaları devam ediyor. Yollarımızın çalışmaları devam ediyor. Yolların çalışması sahada devam ediyor. Tünelin çalışması proje aşamasında. Sulamada sıkıntıları var,Şiro Çay'ı boşa akıyor. Bu çayı değerlendirmek için barajlar, göletler ve kanallar gerekiyordu. 150 bin metreye yakın kanal yaptık. Şuanda iki tane baraj çalışmamız devam ediyor. Mir Yaylası Barajı adı altında proje aşamasında olan çalışmamız da var” ifadelerini kullandı.

Barajların 2023'e kadar bitirileceğini belirten başkan Polat, “Vahşi sulamayı terk etmemiz lazım. Damla sulama gibi yağmurlama gibi sistemleri kullanmak lazım. Şuandaki mevcut sularımızı daha etkin kullanmamız gerekiyor. Tabi diğer taraftan da kanallarıymış, göletleriymiş, sularımızı depolamamız lazım. 2023'ü hedefliyoruz ya bu tarihe kadar Kubbe Dağı Sulama Suyu Barajı ile Mir Yaylası Sulama Suyu barajı bitecek. 5 yılda ki 5 proje şuanda bitiyor. Diğer 5 proje için 5 yıla daha ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

MALATYA TURİZM KONUSUNDA ŞANSLI BİR İL

“Türkiye'nin en büyük restorasyonunu biz aldık Kalkınma Bakanlığından ve burada restorasyon çalışmamız hızla devam ediyor”ifadelerinde bulunan Başkan Mehmet Polat, turizm konusunda şanslı bir il olduğumuzu ancak bunu değerlendiremediğimizi ifade etti. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “Turizm Türkiye için çok önemli. ‘Bacasız sanayi’ derler buna. Turizm tamamen hizmet işi. Biz bu anlamda şanslıyız ama bunu değerlendiremiyoruz, il olarak değerlendiremiyoruz. Dünyanın 8. harikası olan bir eser sizin ilinizde olacak -gerek Adıyaman, gerek biz-biz niye değerlendirememişiz hayıflanıyorum doğrusu. Buraya doğa sporları yapılabilir. 5 yıldızlı oteller yapılabilir. Gerek Malatya,gerek Adıyaman tarafından teleferik yapılabilir. Turizm kongre merkezleri yapılabilir ama maalesef bu güzel eser yıllardır Adıyaman ve Malatya arasındaki kısır çekişmenin kurbanı oldu. Ama biz, Adıyaman ile görüşmelerimiz oldu, bu görüşmeler sonucunda, sadece Adıyaman tarafı değil, sadece Malatya tarafı değil, 'bu bizim değil hepimizin' sloganıyla şuanda bir proje çalışmamız devam ediyor. Nemrut’u bölgenin cazibe merkezi haline getireceğiz inşallah. Düşünün dünyadaki her öğrenci bu eseri bilir. Bu çok önemli bir kazanımdır.Reklama da gerek yok yani. Her insan mutlaka eğitim süresi içinde Nemrut’u bilir öğrenir. Turizm ülkedeki terör olaylarından negatif etkilendi” sözlerini kaydetti.