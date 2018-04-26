Kısa Film Festivali, Münir Özkul’la Başladı

Kazanmaktan ziyade bir araya gelmenin, haberdar olmanın ve güçlü bir farkındalık oluşturmanın daha çok önemli olduğunu vurgulayan Önal, sinemanın insan zihninin çok önemli bir gelişim aşamasını temsil ettiğini söyledi.

ALKIŞLANACAK BİR BAŞARI

Bir sinema yapımcısının adeta insanlığın bütün kazanımlarını bir araya getirerek onlara bir bütünlük kattığını dile getiren Önal, “Bu ürünün içinde bilim, sanat, felsefe, din ve hayatın bütün yapıp etmeleri yer almaktadır. Öyleyse bir tek zihnin bütün unsurları ustaca bir araya getirmesi alkışlanacak bir başarıdır. Bu yüzden bir film üretmek ve onu sanatçı gözüyle değerlendirip bir kıymet biçmek anlatılmayacak kadar zor bir iştir” ifadelerine yer verdi.

Her yıl yerel ve ulusal medyada yer edinmeyi başaran bir festivalde tekrar buluşmanın heyecanı içerisinde olduğunu belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat ise, "Üniversiteler, hayatın her alanına dokunan üst düzey eğitim kurumlarıdır. Bizler sadece akademik eğitim yapmıyor; aynı zamanda öğrencilerin kültürel ve sanatsal anlamda gelişmeleri için de uygun ortamlar oluşturmaktayız. Bu etkinliklerle hem öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarına katkı sağlamakta hem de öğrencilerimizin nefes alacakları alanlar oluşturulmaktadır” şeklinde konuştu.

TOPLAM 589 FİLM KATILDI

Bu yıl festivale toplam 589 filmin katıldığını kaydeden Akpolat, bunların 425’ini uluslararası, 166’sının ise ulusal başvuru olduğunu belirtti. Geçen yıllara göre göre başvurularda önemli bir artışın yaşandığını ifade eden Akpolat, “Sanata ve kültüre büyük önem veren yönetim anlayışımızla, üniversitemize sanatsal anlamda bir ufuk açan bu festivalin sürdürebilirliği için elimizden geleni yapıyor ve yapacağız. Bu çalışmaların ortaya çıkmasında katkılarından dolayı İletişim Fakültemiz yönetimine ve akademik personeline ve sinema topluluğuna, desteklerinden dolayı kültür bakanlığına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ve katkılarından dolayı jüri üyelerine teşekkür ediyor, başarılı bir festival olmasını diliyorum" diye konuştu.

Programda daha sonra yönetmenliğini Ercan Selim Öngöz'ün yaptığı ve geçen yıl Ulusal Kurmaca dalında birinciliği kazanan ‘12 Saat’ filmi gösterildi. Gösterimin ardından İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyeleri tarafından mini bir konser verildi. Açılış töreni verilen kokteylin ardından sona erdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Prof. Dr. Semir Aslanyürek, Prof. Dr. Selahattin Yıldız, Prof. Dr. Meral Serarslan, Prof. Dr. Nezih Orhon, Nihal Menzil, Elif Dağdeviren, Zeynep Koçak, Hacı Mehmet Duranoğlu, Kibar Dağlayan, Konstantin A. Schmidt, Funda Karayel, Şencan Güleryüz, Yusuf Aslanyürek, Burhan Gün, Dr. Öğr. Üyesi Binnaz Koca, Doç. Dr. Fatih Özdemir, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.