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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Malatya'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil başka bir otomobile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. 

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Malatya'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil başka bir otomobile çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı. 

11 Eylül 2018 Salı 16:18
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kaza, Malatya-Ankara Karayolu İpaş Kavşağı’nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Sivas İstikametinden gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan N.B. yönetimindeki 06 ABJ 913 plakalı otomobil iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak kent merkezi istikametine seyir halinde olan E.E. idaresindeki 33 AAL 960 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller refüje savruldu.Kazada otomobil sürücüleri N.B.,E.E. ile İ.B. yaralandı. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. 
Kazayla ilgi inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kırmızı ışıkYaralı
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