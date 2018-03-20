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“KIRMADAN, DAĞITMADAN YAPILAN OPERASYON”

ValiAli Kab an, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Vali Kaban, “Kırmadan, dağıtmadan, insanı merkeze alan, ayrım yapmadan ordumuzun yapmış olduğu bu operasyon, çok takdire şayan bir operasyondur” dedi.

“KIRMADAN, DAĞITMADAN YAPILAN OPERASYON”

ValiAli Kab an, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili konuştu. Vali Kaban, “Kırmadan, dağıtmadan, insanı merkeze alan, ayrım yapmadan ordumuzun yapmış olduğu bu operasyon, çok takdire şayan bir operasyondur” dedi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:30
“KIRMADAN, DAĞITMADAN YAPILAN OPERASYON”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberindeki Oda Başkanları Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.MESOB Başkanı Keskin, Zeytin Dalı Harekatının 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından sevk ve komuta edilmesinin de Malatyalılar için ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Vali Ali Kaban ise, esnaf ve sanatkarlar odasındaki seçimlerin doğrudan demokrasinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, oda başkanlarına yeni dönem görevlerinde başarılar diledi.Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de konuşan Vali Kaban, “Kırmadan, dağıtmadan, insanı merkeze alan, ayrım yapmadan ordumuzun yapmış olduğu bu operasyon, çok takdire şayan bir operasyondur. Ordumuzun insanı merkeze alan yapısından dolayı, yok etmek için değil, yaşatmak için mücadele verdiğini, tarihinde böyle olduğunu biliyoruz. Bu manadaki hassasiyetleri ile 2. Ordu Karargahının ilimizde olması önemli. 2. Ordu Komutanımız Korgeneral İsmail Metin Temel, hep cephede ve sınırlarda dolaşan bir komutanımız ve Malatya’da göremiyoruz. Bütün askerimizi tebrik ediyoruz. Bu başarı bütün ordunun başarısıdır ve biz bununla gurur duyuyoruz Malatya olarak” diye konuştu.

Vali Kaban, esnaf ve sanatkarlar odaları başkanları ile bir süre sohbet etti. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali KabanZeytin Dalı HarekatıŞEVKET KESKİN
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