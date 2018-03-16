KİRAZ: “SEÇİMİ KAZANAMAYACAKLAR!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, gündemle ilgili konuları değerlendirdi. İl binasında yaptığı basın açıklamasıyla önemli açıklamalar yapan Başkan Kiraz, sözlerine ittifak yasasıyla başladı.

Önceki günlerde meclisten geçen İttifak Yasası’yla ilgili birçok düzenlemenin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Kiraz, yıllar boyu seçim sitemlerinde önemli değişikler gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Oyların çalınmasının artık resmi yollarla olacağını öne süren Başkan Kiraz, “Demokrasiyi yaşayan veya geliştiren geliştirmesi gereken bir ülkede antidemokratik bir seçim sistemini ilk defa çok net bir şekilde görüyoruz. Bu seçim sistemi ile aslında oyların çalınması bugüne kadar gayri resmi yollarla yapılıyordu. Ama ilk defa oyların çalınması bundan sonra resmileşmiş oldu. Bundan sonra resmi yollarla oylarımızı çalınacaklar. Vatandaşın oylarını resmi yollarla çalacaklar. Bunun altyapısını hazırlıyorlar” diye konuştu.

“SEÇİMİ KATLETMEK BU OLSA GEREK”

İttifak yapan partilere her hakkın tanındığını savunan Başkan Kiraz, “Baktığımızda çok farklı bir durum var. Örneğin ittifak yapmayan bir partiye neredeyse yaşam hakkı tanınmıyor. O parti tamamen görmezden geliniyor. İttifak yapan partilere her şey tanınıyor. İttifaka giren parti yüzde bir oy alsa bile meclise girebiliyor. Yüzde 10 barajı uygulanmıyor. Böyle bir adaletsizliği kabul etmek mümkün değil. Onun için partimiz Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor çünkü burada Anayasaya aykırı bir durum var. Yüzde 10 barajı aranmıyor. Oy pusulasında nereye oy basarsanız basın geçerli sayılıyor. Bu demokrasiyi katletmektir. Seçimi katletmek bu olsa gerek. Çünkü nereye basarsan bas oyun geçerli olması hiç bugüne kadar uygulanmış olan bir yöntem değil. Çünkü iki partinin ambleminin ortasında bastığın zaman mührü herkes bilir ki bu iptal olur. Veya farklı bir noktaya bastığınızda oy iptal olur. Ama bu yeni sistemde bu da önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

ÇÜNKÜ KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

MHP’nin baraj problemi yaşadığını ileri süren Başkan Kiraz, “Burada çok açık olarak görülüyor ki MHP yüzde 10 baraj problemi yaşıyor. Bunun için bu ittifaka elbirliğiyle ‘evet’ deniliyor. AK Parti iktidarı da yüzde 50’yi bulmanın hesaplarını yapıyor. Ama ne kadar bu ittifak yaparlarsa yapsınlar kesinlikle önümüzdeki seçimi kazanamayacaklar. Diğeri de barajı geçse bile elinde bir şey kalmayacak. Bunu herkes çok net bir şekilde seçimlerde görecek. Çünkü korkunun ecele faydası yok. Bir korku paniği ile bunu gerçekleştiriyorlar. Bu kendilerini de asla kurtarabilecek bir düzenleme değil” ifadelerinde bulundu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi