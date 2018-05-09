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Kiraz'dan milletvekili aday adaylığı listesiyle ilgili değerlendirme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, milletvekilliği aday adaylığı listesini değerlendirdi. 

Kiraz'dan milletvekili aday adaylığı listesiyle ilgili değerlendirme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, milletvekilliği aday adaylığı listesini değerlendirdi. 

09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:50
Kiraz'dan milletvekili aday adaylığı listesiyle ilgili değerlendirme

Parti binasında basın açıklaması düzenleyen Enver Kiraz, Malatya’da beklenmeyen, şaşırtıcı ve herkesin gıpta ile baktığı bir liste oluşturduklarını söyleyerek, milletvekilliği aday adaylığına Malatya’dan 18 kişinin başvurduğunu söyledi. Listedeki isimlerin birbirinden değerli olduğunu aktaran Kiraz, “Aday adayı listemizde kadın adaylar, genç adaylar var. Onun dışında farklı guruplardan iş dünyasından, avukat, mühendis, doktorların var olduğu gibi listemizde, bir taraftan da geçmişte merkez siyasetinde yer almış önemli isimler, milliyetçi yapıda yer almış önemli siyasetçiler partimize yansımış durumda. Bütün Malatyalıların da bu kadroyu heyecanla beklediğini görüyoruz” diye konuştu. 
Tüm aday adaylarına başarılar dileyen Kiraz, 24 Haziran seçimlerine CHP olarak güçlü bir şekilde çıkacaklarını söyledi. 

busabahmalatya.com

İHA

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ChpEnver KirazAday Adayları Listesi
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