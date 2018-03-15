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KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz üreticilerini, kiraz bakımlarıyla ilgili uyardı.

KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kiraz üreticilerini, kiraz bakımlarıyla ilgili uyardı.

busabahmalatya
busabahmalatya
15 Mart 2018 Perşembe 12:10
KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!

Bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gittiği için haşere ve mikropların yok olmadığını ifade eden Başkan Solmaz, kiraz ağaçlarına özellikle göztaşı ve bordo bulamacı denilen ilaçların atılması gerektiğini söyledi.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte bahçe ve tarlalarda da çalışmalar başladı. Özellikle gübre ve budamanın yapıldığı şu günlerde gübre fiyatlarının da arttığını yönündeki söylentilerle, kiraz ağaçlarının ilkbahar bakımında mutlak uyulması gereken bilgiler veren Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğana Solmaz, çiftçileri uyardı.

Gübre fiyatlarını geçen yılki fiyatlarla karşılaştıran Başkan Solmaz, bazı gübrelerin fiyatlarda 5 lira kadar bir artış olduğunu söyledi.

BAZI GÜBRELERİN FİYATLARI ARTTI

Bazı gübre çeşitlerinde yüzde 5 ila 10 arasında bir zam geldiğini dile getiren Başkan Solmaz, “Bazı gübre fiyatlarında yüzde 5 ila 10 arasında bir zam geldi. Çiftçilerin ekonomik durumunun iyi olmaması, alım güçlerinin olmaması nedeniyle gübre alamıyorlar. Bu nedenle bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Çiftçilerin maddi durumları iyi olsa gübresini rahatlıkla alabilecekler. Gübreye gelen zamlarda bir şey yok” diye konuştu.

BİR SEMİNER VERDİK

Bahar ayında kiraz ağacı bakımlarıyla ilgili de konuşan Başkan Solmaz, şunları kaydetti:

“Bu konuyla ilgili önceki gün kiraz üreticilerini toplayıp, kiraz ağacının bakımıyla ilgili bir seminer verdik. Seminerimizde kiraz bakımıyla ilgili bu mevsimde nelerin yapılabileceğiyle ilgili bilgiler verildi. Daha kaliteli kiraz elde etmek için zirai mücadelenin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler sunuldu üreticilerimize.Şu anda kirazların çiçeği açmadı. Şimdi kiraz ağaçları için göztaşı ve bordo bulamacı denilen ilaçları atmamız gerekiyor. Bu ilaçlar kirazlarda ortaya çıkabilecek bir manolya hastalığını önlüyor. Kirazların meyveyi besleyebileceği kadar budaması yapılmalı. Böylelikle hem kiraz ağaçları güçlenir hem de meyve kalitesi artar. Kökündeki sürümler alınmalı el çapasıyla da kökteki gazeller veya eski yapraklar toprakla karıştırılmalı. Böylelikle haşereler toprağın yüzüne çıkarılır ve bu haşereleri de kuşlar yiyerek temizler. Bu mevsimde kesinlikle bordo bulamacı denilen ilaç atılmalı. Neticede bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve haşereler, mikroplar yok olmadı. Bu nedenle bordo bulamacının içerisinde bir miktar zehir atılarak haşereler yok edilmeli. Ben çiftçilerimizi bu yönde uyarıyorum.” MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi

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