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'' Kınıyor ve lanetliyoruz''

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Batman’da 8 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alçakça yapılan bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

'' Kınıyor ve lanetliyoruz''

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Batman’da 8 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alçakça yapılan bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:50
'' Kınıyor ve lanetliyoruz''

Ergül, açıklamasında Batman Hasankeyf’te yol yapım çalışmasının emniyetinde görevli askeri personele karşı düzenlenen terör saldırısında 8 askerin şehit düştüğünü anımsatarak “Şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Aziz milletimize sabır, yaralı Mehmetçiklerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Alçakça yapılan bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz” ifadelerine yer verdi.

''İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALAMAMIŞ HAİNLER''

Bu saldırı ile terörün alçak yüzünün bir kez daha görüldüğünü belirten Ergül, “Terör örgütleri ve destekçileri, insanlıktan nasibini alamamış hainler, kendi kinlerinde boğulacaklardır. Ülkemizi bu ateş çemberinin içine çekmeye çalışanlara gereken cevap, dün olduğu gibi bugün ve yarın da verilecektir, buna inancımız tamdır. Milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü koruyarak, birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğimiz sürece de, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da düşmanlarımız kaybetmeye mahkum kalacaklardır. Her birimiz elimizden geleni yaparak, Türkiye’miz üzerinde oynanmak istenen oyunun olumsuzluklarını gidermek için gece gündüz demeden çalışmalıyız. Terörün ülkemizden, bölgemizden ve hayatımızdan bir an önce silinmesini diliyor, masum insanlarımızın teröre kurban gitmediği bir ülke temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sadi Ergül
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