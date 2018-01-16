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“Kimsenin bizi hakir görmeye hakkı yok!”

MGTC’yi ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, zehir zemberek sözlerle “Cumhurbaşkanının yanına gitmeye korkuyorlar” sözünü tepki gösterdi. Milletvekili Şahin, “Cumhurbaşkanının yanına gitmeye korkuyorlar denilecek bir şeyi ben zerre kadar kabul etmiyorum. Malatyamız için utanç verici bir söz. Milletvekili sıfatıyla kimsenin bizi hakir görmeye hakkı da yok, haddi de yok” dedi.

“Kimsenin bizi hakir görmeye hakkı yok!”

MGTC’yi ziyaret eden AK Parti Milletvekili Mustafa Şahin, zehir zemberek sözlerle “Cumhurbaşkanının yanına gitmeye korkuyorlar” sözünü tepki gösterdi. Milletvekili Şahin, “Cumhurbaşkanının yanına gitmeye korkuyorlar denilecek bir şeyi ben zerre kadar kabul etmiyorum. Malatyamız için utanç verici bir söz. Milletvekili sıfatıyla kimsenin bizi hakir görmeye hakkı da yok, haddi de yok” dedi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 13:02
“Kimsenin bizi hakir görmeye hakkı yok!”

AK Parti Milletvekili dün Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. MGTC Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz ve Yönetim Kurulu üyelerinin kapıda karşıladığı Milletvekili Mustafa Şahin, hem geçmiş 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladı hem de gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulundu.
İlk sözü MGTC Yönetim Kuru Başkanı Kemal Deniz aldı. Başkan Deniz, Milletvekili Mustafa Şahin’in arada bir cemiyeti ve diğer kuruluşları ziyaret ettiğini dile getirerek, Malatya’nın derdiyle ilgili nabız tutma çalışmaları yaptığını ifade etti.

HEP İÇİMİZDE
Milletvekili Mustafa Şahin’den memnun olduklarını belirten Başkan Deniz, “Özelikle birçok milletvekilimizin pek yapmadığı gibi haftanın 3 günü Ankara’da 4 günü Malatya’da. Tatil günlerinde devamlı Malatya’da. Bu nedenle hep içimizde. Biz kendisini içimizden birisi olarak görüyoruz. Ve içimizde olduğu için de dertlerimizi Ankara’ya en iyi yansıtan milletvekillerimizden birisi” diye konuştu.

GAZETECİLİK MESLEĞİ OLMAZSA OLMAZLARINDAN BİRİSİ
Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olmasından dolayı arkadaşlarımızın sıkça ziyaret ettiği mekanlardan birisindeyiz. Elbette ki gazetecilik mesleği, basın, yayın bizim için ki, sivil toplumun da olmazsa olmazlarından birisi. Bugün biz de il yönetimindeki arkadaşlarımızla sizleri yerinizde ziyaret edelim diye düşündük. Daha önce uğradığımızda Malatya’yla ilgili sorunları birlikte müzakere etme şansımız oluyordu. Gazeteciler toplumun olmazsa olmazlarından diye ifade ediyoruz. Her seferinde söylüyoruz. Bizim 5 duyu organı niteliğinde olan bu mesleği icra ederken tarafsız, bağımsız ve özellikle vatanın, milletin, ülkenin yanında olarak milletin lehine olan birtakım kazanımları sağlayabildiysek belki de bunların birçoğu görünmezse bile bunları bize hatırlatıyorsunuz. İster yazılarınızla olsun ister telefonla olsun isterse birebir görüşmelerimizde. Biz Malatya’ya geldiğimizde hem vatandaşlarımıza dokunarak hem de vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları özellikle kamu menfaatine olacak çalışmalara imza atabiliyorsak, bunların arka planında özellikle basınımızın büyük bir emeğinin var olduğunu da biliyoruz” şeklinde konuştu.

KINIYORUM
AK Parti milletvekillerinin Cumhurbaşkanının yanına gitmeye korkuyorlar sözünü değerlendiren ve tepki gösteren Milletvekili Şahin, “Cumhurbaşkanının yanına gitmeye korkuyorlar denilecek bir şeyi ben zerre kadar kabul etmiyorum. Malatya’mız için utanç verici bir söz. Asla kabul etmiyoruz. Birtakım sivil toplum örgütlerinin kendi aralarında olan birtakım sıkıntıları siyaset kurumunu aşağılayacak bir yere getirmelerini şiddetle lanetliyorum. Kınıyorum. Biz her seferinde Sayın Cumhurbaşkanımızla yeri geldiğinde mutlaka konuşmuşuzdur. En son geçen hafta bölge milletvekilleri olarak birebir konuştuğumuz da olmuştur. Onun için bizim milletvekili sıfatıyla kimsenin bizi hakir görmeye hakkı da yok, haddi de yok” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 16.01.2018 13:21
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MalatyaMustafa şahinUtanç VericiKeskinBusabah
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