Kimler geldi kimler geçti onlar hala ayakta!Malatya’nın tarihi köprüleri...

Kimilerinin üzerinden yıllar önce sevda yüklü kervanlar geçti, kimisi aşıkların buluşma noktasıydı. Doğuyu batıya bağlayan, üzerindeki her yolcunun umudunu taşıyan tarihi köprüleri sizin için derledik.

İşte Malatya’nın tarihine ışık tutan köprüler...

Kırgöz Köprüsü

1-Malatya – Battalgazi – Yazıhan- Arguvan-Arapgir-Hekimhan ve Sivas güzergahları için yapılmıştı. Tohma Çayı üzerindeydi. Şimdi sular altında...

Kömürhan Köprüsü

1-Elazığ – Malatya il sınırını belirler. İlk yapılan bu köprü artık sular altında.

2-Mevcut köprü tek gidiş –tek geliş şeklinde hala kullanılıyor.

3-Ve 2019’da kullanıma açılacak yeni köprü. Bitirildiğinde aynı yerde 3 köprü olacak. Tabi biri sular altında!

Taş köprü- Arapgir

1-Arapgir – Divriği karayolunun 16. Km. Kozluk çayı üzerinde. Yıllara meydana okuyan köprünün Büyük bir ihtimalle Geç Roma Dönemine (M.S. 3-4 YY.) ait olduğu tahmin edilmekte.

2-Doğaseverler çılgınca bir deneyim için köprüyü hala kullanmakta...

Darende Uzun Köprü

1-Tohma çayı üzerindeki köprü Osmanlı döneminde yapılsa da günümüzde de restorasyonlarla kullanılır durumda. Darende ilçe merkezinin diğer mahalle ile köylerle olan bağlantısını sağlıyor.