Kiltepe sağlık ocağı istiyor

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, kendi mahallelerindeki vatandaşlara da hizmet veren Çarmuzu Sağlık Ocağının Melekbaba Mahallesi’nde bulunan sağlık ocağına taşındığını belirterek hastaların mağdur olacağını iddia etti.

Mahalle sakinleri adına konuşan Muhtar Celal Demirtaş, Kiltepe Mahalle Muhtarlığı olarak 27 aydır, mahallelerine sağlık ocağı istediklerini belirterek imza topladıklarını ancak yetkililerin buna duyarsız kaldıklarını söyledi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne mahalle sakinleriyle birlikte gittiklerini ve 2 bin 500 adet imzayı verdiklerini belirten Demirtaş, “Ama siyasetçiler ve bürokratlar tarafından muhatap alınmadık, biz mahalle sakinler olarak Ankara’ya gideceğiz sesimiz orada duyuracağız” dedi.

MALATYA SİYASETİ BİZİM SORUNUMUZA ÇÖZÜM BULAMADI

Kiltepe Mahallesi olarak bunu hak etmediklerini belirten Demirtaş, “Çarmuzu Mahallesi ve Kaynarca Mahallesi sakinleri de buradaki sağlık ocağında hizmet alıyordu. Vatandaşlarımız nasıl Melekbaba Mahallesi’ne gidecek, buradan soruyorum sizlere. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, Malatya siyaseti bizim sorunumuza çözüm bulamadı. Başkanım gelin bu sorunu görün ve siz çözüm bulun. Mahalle sakinleri olarak mağdur ediliyoruz, burada yaşlılarımız ve çocuklarımız var, nasıl Melekbaba mahallesine, gidecekler” şeklinde konuştu.

Bazı mahalle sakinleri de Kiltepe Mahallesi’ne sağlık ocağı istediklerini belirterek “Eskiden buraya geliyorduk şimdi burası kapandı. Bizler mağdur oluyoruz. Yetkiler sesimizi duysun, sağlık ocağı istiyoruz” ifadelerini kullandılar.

“SAĞLIK OCAĞI İSTİYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Zeynep Türk ise, “Kiltepe Mahallesi’nde yaşıyorum, eskiden buraya geliyorduk 30 dakika sürüyordu. Şimdi burada ki sağlık ocağı kapandı Melekbaba Mahallesi’ne taşınmış. Bizler mahalle sakinleri olarak mağdur oluyoruz, yetkililere sesleniyorum, mahallemize sağlık ocağı istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi’nin eski binada olması nedeniyle yıkılacağı ve yerine yeni bina yapılacağı öğrenildi. Bu süre zarfından ise aile sağlığı merkezinin geçici olarak Melekbaba mahallesindeki aile sağlığı merkezine taşındığı belirtildi. busabahmalatya.com