Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117327
ALTIN
165.905
DOLAR
3.9114
STERLİN
5.4496
EURO
4.8159

KIBRIS GAZİSİNİN EVİNE ÇİRKİN SALDIRI!

Malatya’da 1954 doğumlu Kıbrıs gazisi Mehmet Şahin’in evi kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

KIBRIS GAZİSİNİN EVİNE ÇİRKİN SALDIRI!

Malatya’da 1954 doğumlu Kıbrıs gazisi Mehmet Şahin’in evi kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 14:53
KIBRIS GAZİSİNİN EVİNE ÇİRKİN SALDIRI!

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nda ayağından yaralanarak gazi olan Mehmet Şahin, 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı Melekbaba Mahallesi'ndeki evi taşlı sopalı saldırıya uğrayınca polise başvurdu.

Devletten aldığı gazilik maaşıyla geçindiğini belirten Kıbrıs gazisi Şahin, eşiyle birlikte evde olmadığı esnada kimliği henüz belli olmayan kişilerce taş ve sopalarla evine saldırıldığını belirtti. Şahin, “Ben hastanedeyken göçerler gelip evin camlarının hepsini kırmışlar. Evde kapı, cam hiçbir şey bırakmamışlar. Çocuklarıma bıçakla saldırmışlar, küfretmişler. Evdeki kiremitleri alıp, sopalarla önlerine ne gelirse kırıp dökmüşler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim hiçbir gücüm yoktur. Bu saldıranlar evimizin yakınındaki okulda çocuklarımı tanımışlar mı nasıl olmuş bilmiyorum. Çocuklarım da şimdi okula gitmiyorlar. Haberi alır almaz buraya geldim ve bu manzarayla karşılaştım. Ben kalp hastasıyım. Devlet halimizi görsün, çok kötü durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum inanın” dedi.



“AYAĞIMDAKİ HAVAN PARÇASI HALA DURUYOR”


1974’te Kıbrıs’ta gazi olduğunu belirten Mehmet Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Ben 1974 yılında Kıbrıs’ta gazi oldum. Ayağımdan aldığım yaradan dolayı devlet bana gazilik unvanı verdi. Ayağımdaki havan parçası hala duruyor. Ben devletten sadece evimin camlarının takılmasını istiyorum. Evimin halini görüyorsunuz. Bu evde nasıl yaşarız biz. Maaşım da bize yetmiyor zaten.” busabahmalatya.com 



 

İHA

Son Güncelleme: 16.03.2018 15:12
Anahtar Kelimeler:
SaldırıEvKıbrıs GazisiMehmet ŞahinMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'Lİ BAŞKANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET
MHP'Lİ BAŞKANDAN DEVLET BAHÇELİ'YE ZİYARET
BAŞKAN ÇAKIR, BAKAN AĞBAL'A TALEP DOSYASI SUNDU
BAŞKAN ÇAKIR, BAKAN AĞBAL'A TALEP DOSYASI SUNDU
BAKAN AĞBAL  VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ
BAKAN AĞBAL  VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim