KIBRIS GAZİSİNİN EVİNE ÇİRKİN SALDIRI!

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nda ayağından yaralanarak gazi olan Mehmet Şahin, 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı Melekbaba Mahallesi'ndeki evi taşlı sopalı saldırıya uğrayınca polise başvurdu.

Devletten aldığı gazilik maaşıyla geçindiğini belirten Kıbrıs gazisi Şahin, eşiyle birlikte evde olmadığı esnada kimliği henüz belli olmayan kişilerce taş ve sopalarla evine saldırıldığını belirtti. Şahin, “Ben hastanedeyken göçerler gelip evin camlarının hepsini kırmışlar. Evde kapı, cam hiçbir şey bırakmamışlar. Çocuklarıma bıçakla saldırmışlar, küfretmişler. Evdeki kiremitleri alıp, sopalarla önlerine ne gelirse kırıp dökmüşler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Benim hiçbir gücüm yoktur. Bu saldıranlar evimizin yakınındaki okulda çocuklarımı tanımışlar mı nasıl olmuş bilmiyorum. Çocuklarım da şimdi okula gitmiyorlar. Haberi alır almaz buraya geldim ve bu manzarayla karşılaştım. Ben kalp hastasıyım. Devlet halimizi görsün, çok kötü durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum inanın” dedi.



“AYAĞIMDAKİ HAVAN PARÇASI HALA DURUYOR”



1974’te Kıbrıs’ta gazi olduğunu belirten Mehmet Şahin sözlerine şöyle devam etti:

“Ben 1974 yılında Kıbrıs’ta gazi oldum. Ayağımdan aldığım yaradan dolayı devlet bana gazilik unvanı verdi. Ayağımdaki havan parçası hala duruyor. Ben devletten sadece evimin camlarının takılmasını istiyorum. Evimin halini görüyorsunuz. Bu evde nasıl yaşarız biz. Maaşım da bize yetmiyor zaten.” busabahmalatya.com



