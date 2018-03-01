KHALİD’İN BİR ELİ DOĞDUĞUNDAN BERİ YOK

Minik Khalid yardım eli bekliyor.

Özbek Kökenli Afganistanlı bir aile olan Mohammadi ailesi, 1 buçuk yıl önce Malatya’ya taşındı. Baba BurhanedinMohammadi bir çiçekçinin yanında çalışıyor ve karısı ile birlikte 6 çocuğuna bakmaya çalışıyor. Baba Burhanedin ve anne MorvaridMohammedi’nin en büyük derdi ise 6 yaşındaki çocukları Khalid’in bir elinin olmaması.

HİÇ HASTANEYE GÖTÜRÜLMEDİ

Tek odalı bir evde yaşayan aile, ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. 6 yıldır oğulları Khalid’i maddi imkansızlıklardan dolayı hastaneye götüremeyen aile, yardım eli bekliyor. Taştepe Mahallesi’nde ikamet eden aile herhangi bir sosyal yardım almadığını da belirtiyor.

HALUK LEVENT: İLGİLENELİM ARKADAŞLAR

KhalidMohammadi’nin yardım isteme hikayesi ise ilginç bir rastlantı ile başlıyor. Çocukların ve yardıma muhtaçların ihtiyaçlarını karşılamak, onları bir nebze mutlu etmek için çalışan gönüllü Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Malatya temsilcilerinin Taştepe Mahallesi’nde çocuklarla bir araya gelmesi hikayeyi başlatan mesele oluyor. AHBAP Malatya İl Temsilci Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım, Khalid’in mahcup bir çocuk olduğunu fark ediyor ve onunla fotoğraf çekiyor. Khalid’e en çok istediği şeyi soran Yıldırım, “Bir elim olsun” cevabını alıyor. Mehmet Ali Yıldırım, Khalid’in fotoğrafını twitterdan paylaşarak Sanatçı ve AHBAP Genel Başkanı Haluk Levent’ten yardım istiyor. Haluk Levent, fotoğrafı retweetliyorve, “Malatya AHBAP, ilgilenelim arkadaşlar” diyor. Khalid için umut ışığı böylece görülüyor.

KHALİD ÇOK SEVİNDİ

Bu anlamda konuyla ilgili BUSABAH’a konuşan AHBAP Malatya İl Temsilci Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım, “Khalid’i Taştepe’de gördük. Sokakta çocuklar oynarken o mahcup mahcup onları izliyordu. Bir elinin olmadığını fark ettik. Kendini eksik hissediyordu ve özgürce hareket edemiyordu. Fotoğrafı paylaştım ve AHBAP Genel Başkanımız Haluk Levent’ten yardım istedim. O da konuya el attı. Malatya İl Başkanımız kendisini aradı ve biz de aileyi tekrar ziyaret ettik. Biz evlerine gidince hem aile hem de Khalid çok sevindi. Haluk Levent, hastane masraflarını kendisinin karşılayacağını söyleyerek bir kampanya başlatmamızı söyledi. Khalid’i hastaneye götüreceğiz. Bundan sonraki süreç ise Khalid ve ailesine yardım eli uzatılması ile gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com -TÜRKAN YILDIZ