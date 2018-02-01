Keskin’in acı günü

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in ağabeyi ve aynı zamanda Akçadağ’ın Bahri (Çatyol) Belde eski belediye başkanı ve eski muhtarı İdris Keskin (72) vefat etti.