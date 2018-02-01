 Keskin’in acı günü 

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görürken vefat eden 5 çocuk babası İdris keskin için öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya Eski Milletvekili Münir Doğan Ölmeztoprak, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TSO Meclis Başkanı Sami Payza, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, Malatya’daki esnaf ve sanatkarlar odası başkanları, Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ve kalabalık bir topluluk katıldı.
İdris Keskin’in cenazesi Akçadağ’ın Bahri-Ziyaret Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
Taziye adresinin de Bahri-Ziyaret Mahallesi olduğu belirtildi.
İHA