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 Keskin’in acı günü 

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in ağabeyi ve aynı zamanda Akçadağ’ın Bahri (Çatyol) Belde eski belediye başkanı ve eski muhtarı İdris Keskin (72) vefat etti. 

 Keskin’in acı günü 

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’in ağabeyi ve aynı zamanda Akçadağ’ın Bahri (Çatyol) Belde eski belediye başkanı ve eski muhtarı İdris Keskin (72) vefat etti. 

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 18:33
 Keskin’in acı günü 

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görürken vefat eden 5 çocuk babası İdris keskin için öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı.


Cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya Eski Milletvekili Münir Doğan Ölmeztoprak, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, TSO Meclis Başkanı Sami Payza, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, Malatya’daki esnaf ve sanatkarlar odası başkanları, Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata, Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ve kalabalık bir topluluk katıldı.


İdris Keskin’in cenazesi Akçadağ’ın Bahri-Ziyaret Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.
Taziye adresinin de Bahri-Ziyaret Mahallesi olduğu belirtildi.

İHA

Son Güncelleme: 01.02.2018 18:38
Anahtar Kelimeler:
ACI GÜNÜMalatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin
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