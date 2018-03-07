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KESKİN’E ZİYARET

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti. Boyraz, “Muhasebe mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, iş dünyasına ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkının değer ve faydasının, farkındalığının tüm toplumca tanınması amacıyla bu haftamız kutlanıyor” dedi.

KESKİN’E ZİYARET

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti. Boyraz, “Muhasebe mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, iş dünyasına ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkının değer ve faydasının, farkındalığının tüm toplumca tanınması amacıyla bu haftamız kutlanıyor” dedi.

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:38
KESKİN’E ZİYARET

Muhasebe Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Nuh Boyraz, “Muhasebe mesleğimiz 28 yıl önce kanunlaştı. Bugün bu mesleğin çatısı altında Türkiye genelinde 109 bin Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler esnaf ve sanatkarlarımızın karar almalarında, yatırım olarak yön vermelerinde önemli bir katkı sağlıyor. Malatya’da bugün 480 civarında Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirler ve 8 tanede Yeminli Mali Müşavir esnaf ve sanatkarların işlerini yapmaktadır. Gecesini gündüzüne katarak çalışan ve dinamik bir ekonominin var olması, ülkenin geleceği için çalışan meslektaşlarımız da ülkemizin başına gelen sıkıntılardan etkilenmektedir” şeklinde konuştu.

Boyraz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediğini belirterek, “Operasyonun başarıyla sonuçlanmasını ve hiçbir askerimizin burnunun kanamadan ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Yurt savunması çok kutsal bir değerdir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESNAF VE SANATKARLARLA MUHASEBECİLER İÇ İÇE”

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, esnaf ve sanatkarlar ile muhasebecilerin her zaman iç içe olduğunu belirterek, “Muhasebecilerimizin ve mali müşavirlerimizin göstermiş olduğu yolda esnaf ve sanatkarımız devlete olan hükümlülüklerini yerine getiriyor. Muhasebecilerimize ve mali müşavirlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Özellikle biz kendi ilimizde, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere halkımızla iç içe olursak en büyük kazanımlarımızın başında gelir. Çünkü biz Malatya’da birlik ve beraberliği sağlarsak, herkes kendi ilinde bu birliği ve beraberliği sağlarsa Türkiye’de birlik ve beraberlik içinde olacaktır” açıklamalarını yaptı.

Keskin, Zeytin Dalı Harekatı’nda ve vatan savunmasında şehit düşen tüm şehitleri rahmet ve şükranla andığını belirterek, “Şuna yürekten inanıyorum ki, milletimiz bugün vatanı için, bayrağı için, ezanı için her dakika hazırdır. Cenab-ı Allah askerimizi yağmurda ıslatmasın, ayaklarına taş gelmesin, gözlerinde yaş gelmesin, Türk milletini ağlatmasınlar, tekrar vatana sağ salim dönmeyi nasip etsin” dedi.(Bülten) busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 07.03.2018 11:16
Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEVKET KESKİNNuh Boyraz
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