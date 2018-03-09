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KESKİN’E ZİYARET

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KESKİN’E ZİYARET

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 11:10
KESKİN’E ZİYARET

MESOB Başkanı Şevket Keskin’e, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “Seçimlerde yeniden güven tazeleyen Şevket Keskin kardeşime hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Tabi ki sivil örgütler hep birbirine bağlıdır ve bağlılığa da her zaman devam eder. Tekrardan Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘HAKSIZLIK KARŞISINDA SUSAN DİLSİZ ŞEYTANDIR’

Ziyaret için teşekkür eden MESOB Başkanı Keskin, “Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’de sürdürdüğü sınır ötesi operasyonunda ordumuzu sonuna kadar destekliyoruz. Muhtarlar Derneği Malatya Şube başkanı, üyelerine ve muhtarlarımıza bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ustamızın muhtarlara ne kadar değer verdiğinin hepimiz biliyoruz. Çünkü muhtarlar büyük bir sivil toplum örgütleridir. En demokratik seçilen sivil toplum örgütleridir. Bunun için milletin iradesinin önüne kimse geçemez. Milletin iradesine sahip çıkmakta milletin gönlünü kazanmaktan geçer. Ben her konuda muhtarlarımıza saygı duydum. Malatya’nın bütün mahallelerine büyük emekleri vardır. Bizlerde esnafımız ve Malatya’mız için emek veriyoruz. Bizim inancımıza göre ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ anlayışı ile haksız gördüklerimizin toplum olarak üstüne gideriz. Yanlış yaptığımız yerlerde yanlış yaptık der ve özür dilemesini de biliriz. Tabi bizim söylediklerimiz, bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama biz en büyük hesabı cenabı Allah’a vereceğiz. Ben tekrardan dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine de görevlerinde başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımıza gittiklerinde de Malatya’nın sıkıntılarını anlatmalarını istiyorum” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com

Son Güncelleme: 09.03.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEVKET KESKİNMustafa Eren
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