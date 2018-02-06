KESKİN’E  ANLAMLI HEDİYE

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “MESOB Başkanımız Şevket Keskin, bu aralar yoğun olmasına rağmen yaptığı çalışmalarda milletimiz, devletimiz ve bayrağımız için en önemli günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaları, özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgesindeki sıkıntılar olsun ve gerekse de Afrin’deki operasyonlar olsun her anlamda ve her alanda devletimizin ve Sayın cumhurbaşkanımızın yanında olmasından dolayı da kendilerine ve esnaf camiasına yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Bizde devletimizin, milletimizin, bayrağımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız” diye konuştu.

EMİR VERSİN, BİZ HAZIRIZ

Türk bayrağı öperek alan Keskin, “Kurtuluş savaşında 7 düvel ile savaşırken, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 70 düvel ile savaşıyoruz. Böylesi bir dönemde millet olarak, esnaf camiası olarak, yetiştiriciler olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız, hükümetimizin yanındayız, partimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, hükümetimizin ve Ordumuzun yanında olmayı sürdüreceğiz. Afrin Operasyonunu sevk ve idare eden 2. Ordu Komutanımız Korgeneral Sayın İsmail Metin Temel’e de başarılar diliyoruz, zaferler diliyoruz. Cenab-ı Allah ordumuza ve milletimize zeval vermesin. Biz devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için her zaman ölüme razı olan bir milletiz, ölüme hazırız, ölüm bizim içindir. Cumhurbaşkanımız, Ordumuzun komutanları ile bölgeye gitti. Başkomutanımız emir versin, tüm camia olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” sözlerini kaydetti.

Keskin, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’ın güzel çalışmalarda bulunduğunu ve üreticilerin her zaman yanında durduğunu belirterek, “Herkes bilsin, ben başkanımın yanındayım. İyi çalışanı, güzel çalışanı desteklemek ve yanında durmak gerekiyor” dedi. (Bülten)busabahmalatya.com