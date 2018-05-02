Keskin, Yine Çok Keskin

MESOB Genel Kurulu Eski Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut Başkan ve aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı olan şevket keskin ile birlikte Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre ve Attarlar Odası Başkanı Sinan Cavlak aday oldular.

MESOB’a bağlı Odaların başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin delege olduğu genel kurulda 276 oy kullanılırken, bir den fazla oy pusulası kullanılan 1 oy geçersiz sayıldı. Secim sonucunda mevcut Başkan Şevket Keskin 190 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Ümit Emre 20 oy, Sinan Cavlak ise 65 oy aldı.

“Oda genel kurulunda ‘maaş almayacağım’ diyorsun, sonra bakanlıktan maaş istiyorsun”

Genel kurulda konuşan Keskin, adaylardan Sinan Cavlak’ın Attarlar Odasının yapılan genel kurulunda oda ve yönetim kurulu üyelerinin oda hizmetlerinde her hangi bir ücret almayacaklarına dair genel kurul kararı aldıklarını hatırlatarak, “Genel Kurulda karar almasına rağmen, arkasında bakanlığa yazı yazıyorsun, ‘ben genel kurulda maaş almayacağımı söyledim, ben şimdi nasıl maaş alacağım’ diyorsun. Sen o genel kurulda maaş almayacağına dair evet oyu kullandın ve ‘maaş almayacağım’ dedin. Şimdi niye ortalığa düştün. Bakanlığa yazı yazıyorsun, ‘Ben bu maaşı nasıl alacağım’ diyorsun. Böyle yapmayın, esnaf olun” dedi.

MESOB seçimlerine birçok yerden müdahalelerin yapıldığını belirten Keskin, “Yeri geldi kıyametler kopardılar. ‘Biz devireceğiz, hiç yolu yok.’ dediniz. Ben esnafın adayıyım. Dışarıdan kimsenin adayı değilim. Bundan sonra onların burnundan getireceğim. Malatya’yı kimseye yedirmeyeceğiz. Esnaf ve sanatkar kesimi şunu söyledi; ‘biz bu oyunu bozarız.’ Evet, esnaf bu oyunu bozar. Biz bu oyunu bozacağız. “ dedi.

“Çıkıp kendiniz açıklayın, yoksa ben açıklarım”



Keskin yaptığı teşekkür konuşmasında; “Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Günlerce, aylarca sizi rahatsız ettiler. Kapı kapı gezdiler, çağasına, çocuğuna kadar döktüler. Hatta utanmadan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini bile kullandılar. Belediyeleri kullandılar. Bütün belediyeleri kullandılar. Ben buradan sesleniyorum, FETÖ kırıntılarına açıkça sesleniyorum; Şelalecilere açıkça sesleniyorum; size bu memleketi yem ettirmeyeceğim, ettirmeyeceğiz. İki tane soru soruyorum, bir medya grubunun yönetim kurulu başkanı hangi belediyede fakir fukarının hakkını alarak maaş aldı, bunu açıklayın. Hangi belediyelerin sizi finansman olarak desteklediklerini de yazın. Açıklayın, yoksa ben açıklarım. Hangi belediye başkanını okuttunuz, ‘biz bu belediye başkanını okuttuk’ dediniz, siz söylediniz, öyle bir cümleler kullandınız ki, ‘Biz okuttuk, bize hizmet etmek zorunda’ dediniz. O belediye başkanı çıkacak, bu milletten özür dileyecek, Malatya halkından özür dileyecek. Malatya halkının, fakir fukarının parasını birilerine peşkeş çekeceksiniz, adına da ‘Müslümanım’ diyeceksiniz. Müslümanlığın neresinde var, 2-3 milyon TL’lik sermayesi olan bir medya grubunun yönetim kurulu başkanı bir belediyede işçi olarak çalışıyor. Bunu Malatya halkının takdirine sunuyorum. Varmı böyle bir şey? Çıkıp bunu açıklayacaksınız, açıklamazsanız 3 Mayıs günü ben açıklayacağım.

“100 üyesi olan derneğin 42 oyla seçilen başkanı 30 bin esnafın başkanını değiştirmek istiyormuş”

Keskin, “Günlerdir yazıyorsunuz, söylüyorsunuz, ‘Efendim biz Ticaret Odasını aldık, Borsa’yı aldık. Sıra esnaf ve sanatkarda’ dediniz. Esnaf ve sanatkarı siz ne bellediniz, memur mu bellediniz? Esnafı bileceksiniz. Aklınızı başınıza toplayacaksınız. Milleti dizayn etmeye hakkınız yoktur. Bunu size esnaf yaptırmayacak. Esnaf şunu söyledi; ‘Biz esnafın başkanını seçeceğiz, birilerinin başkanını seçmeyeceğiz.’ Hepinize teşekkür ediyorum. Ben bunlara hodri meydan dedim. Bunlar kendi kendilerine gelin güvey oldular. 100 tane üyesi olan bir dernek, 42 oy ile başkan olmuş, bana ne dedi sıkılmadan, ‘Biz toplandık, karar verdik, seni değiştireceğiz.’ diyor. Aklı bir karış havada. Bende ona, ‘Sen 42 oyla seçilmiş bir dernek başkanısın, 30 bin esnafın birlik başkanını siz kimsiniz ki değiştiresiniz.’ dedim.” İfadelerini kaydetti.

"Yahu hiç mi utanmadın”

Keskin, “Biz sonuna kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Ama yıllarca bu milletin oy verdiği bir milletvekili, ‘Reise oy verip, milletvekillerine oy vermeyenleri Saadettin Köpeğe’ benzetiyor. Yahu hiç mi utanmadın, bu millet sana o kadar oy verdi. Bu milleti sen nasıl olurda saadettin Köpeğinin yerine koyarsın. Ama bu Milet reisin yanında duracak, reisi reis yapacak. Ustayı başusta yapacak. Bundan hiç kimsenin tereddüdü yoktur.” ifadelerini kaydetti.

“ FETÖ kırıntıları ve Şelalecilerde bu millete ve esnafa diz çöktüremeyecektir”



Keskin şu şekilde konuştu; “Esnaf ne dedi? ‘Biz bu oyunu bozarız.’ dedi. Esnaf bunların bu oyununu bozdu. Din tacirlerinin oyunlarını bozdu. Milletin hakkın yiyenlerin oyununu bozdu. Fakir fukarının hakkını yiyenlerin oyununu bozdu. Bu oyunları bozmaya da devam edeceğiz. Bazı belediye başkanları MESOB seçimleri için kapı kapı dolaştı. Bu millet artık bazı makamlara sizi oturtturmayacaktır, oturduğunuzda da rahat edemeyeceksiniz. Bu oyunu esnaf bozacak. Bu millete 15 Temmuz’da FETÖ’cüler boyun büktüremedi, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a diz çöktüremedi, FETÖ kırıntıları ve Şelalecilerde bu millete ve esnafa boyun büktüremeyecektir, diz çöktüremeyecektir. Biliyorum ki, Malatya haklıda bizimle aynı düşüncede. Bir Malatya bunlardan rahatsı. Bunların karşılığı 30 kişidir. Bu menfaat grubunun yanında 30 kişide fakir fukara, toplam 60 kişiler. Sizin karşılığınız ne? Esnafa anasıl kafa tutarsınız? 30 bin esnafa nasıl kafa tutarsınız? İşte dersinizi aldınız. Ben esnaf ve sanatkar camiasına bir kez daha teşekkür ediyorum. Her zaman esnafın emrindeyim, Malatya’nın emrindeyim. Her zaman haksızlığa karşı direneceğim. Benim bir anlayışım var; ‘Haksızlığa karşı Susan dilsiz şeytandır.’ Hiç kimse haksızlığa karşı susmasın, korkmayın. Bugün derslerini aldılar. Yarın göbeklerinde atıyorsa, o medya grubu çıkıp diyecek ki, ‘Bizim yönetim kurulu başkanımız şu belediye de, şu tarihe kadar maaş aldı, Şevket Keskin bunu duyduktan sonra işten çıkardılar.’ Hadi size hodri meydan, açıklayın. Tüm belediyelere söylüyorum; o medya grubuna ne kadar para verdiğinizi açıklayacaksınız? Ama kimin ne verdiğini ben biliyorum. Çıkıp, erkekçe bu milletten özür dilesinler. Bundan sonra bunların yaptıklarını bir bir anlatacağım. Ben milletimizin ve esnafımın emrindeyim, Malatya’nın emrindeyim. ‘biz bu oyunu bozarız’ diyerek oyunu bozan Malatya esnaf ve sanatkar camiasının önünde eğiliyorum. Bir Allah’ın önünde eğilirim, birde milletimin ve esnafımın önünde eğilirim.”

Keskin, genel kurul sonrasında beraberindeki Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Şehir Merkezinde yürüyerek MESOB’a geldi.