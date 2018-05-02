Keskin, Yağmurdan Etkilenen Esnafları Ziyaret Etti

Keskin, Eski Şire Pazarı ve Kasap Pazarı civarındaki sağanak ve dolu yağışı nedeniyle işyerleri su basan esnafları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kuru kayısı satan esnafları işyerlerinde ziyaret eden Keskin, “Kuru kayısı satan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İşyerleriniz hijyenli. En önemlisi de başka illere gittiğimizde şunu söylüyorlar, ‘Malatya’nın esnafı Ahilik kültürüne uyuyor, işyerine girdiğinizde ister alışveriş yapın, ister yapmayın önce tadımlık veriyorlar. Bu birçok ilde yoktur ama Malatya’da her zaman karşılaşıyoruz’ diyorlar. Sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

GEÇİT KAPATILINCA İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Keskin, Eski Şire Pazarı ile Asayiş Şubesi arasındaki işyerleri su basan esnafların şikayetlerini ve sıkıntılarını dinleyerek, “Yıllarca belediyeye söylediğimiz bir konu var; Şire Pazarı’nın yanına bir çare bulamadınız mı? Şire Pazarı’nın yanında Çevreyolu’nun altında geçen bir geçit vardı, su buradan tahliye oluyordu. O geçit kapatılınca işyerlerini su basmaya başladı. Malatya’da böyle bir sıkıntı var, ama belediye başkanlarına söylediğimiz zaman her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylüyorlar, Malatya’da hiçbir sıkıntının olmadığını ifade ediyorlar. Eski Şire Pazarı’nın bulunduğu noktaya bir çare bulunması gerekiyor. Malatya’da sürekli yağmur yağsa ne olacak? Belediyeler esnafımızın zararını karşılaması lazım” sözlerini kaydetti.

Keskin, bölgede yine işyerlerini su basan ve maddi zarara uğrayan esnafları da ziyaret ederek, “Bu bir afettir ama önlem almak lazım. Yağmuru fazla alan bir il olsak esnafımız dükkanını dahi açamaz. 3 gün, 4 gün yağmur yağsa ne yapacağız. Her şey Allah’tan, ama önlem almalıyız” dedi.

Bölgedeki esnafların işyerlerine tek tek girerek ziyaret eden Keskin, esnaflardan sorun ve taleplerini de dinledi.Esnaflar, Keskin’e teşekkür ederek, yeni dönem görevinde başarılar dileyerek, her zaman yanında olduklarını ifade ettiler. (Bülten)