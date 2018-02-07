Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115570
ALTIN
160.808
DOLAR
3.7782
STERLİN
5.2609
EURO
4.6560

Keskin : ''Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, son dönemde şehir merkezinde yaşanan silahlı kavga olaylarından dolayı esnafların rahatsız edildiğini belirterek, “Gerekirse ben gelirim sokakta otururum. Emniyetin dışındaki diğer tüm kurumlarda görevlerini ve denetimlerini yapsınlar. Malatya’da bu konuda büyük bir eksiklik var” dedi.

Keskin : ''Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, son dönemde şehir merkezinde yaşanan silahlı kavga olaylarından dolayı esnafların rahatsız edildiğini belirterek, “Gerekirse ben gelirim sokakta otururum. Emniyetin dışındaki diğer tüm kurumlarda görevlerini ve denetimlerini yapsınlar. Malatya’da bu konuda büyük bir eksiklik var” dedi.

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 17:31
Keskin : ''Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

MESOB Başkanı keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Esnaf Odası başkanları ile birlikte Derme Sokak, Nasuhi Caddesi ve Eski Maliye binasının bulunduğu bölgedeki esnafları ziyaret etti.

 

Esnafı da huzursuz ediyorlar

Derme Sokak ve çevresinde son dönemlerde meydana gelen ve silahla yaralama olaylarının da yaşandığı olaylara tepki gösteren Keskin, “Malatya’nın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. 3-5 kişi çıkarak esnafımızı, vatandaşımızı rahatsız edemez.  Derme Sokak ile Mücelli Caddesinin kesiştiği noktaya bir tane MOBESE kamerası talebinde bulunacağız. İşyerlerimizde kamera sistemleri var, anacak yeterli olmuyor. Derme Sokak bölgesinde biraz daha Asayiş ekiplerinin görev yapmasını istiyoruz.  Çünkü sabıkalı ve suç işlemeye meyilli insanlar belli bir semte alıştıkları takdirde o bölgedeki esnafı da huzursuz ediyorlar. Emniyetimiz ile koordineli bir şekilde olayların üzerine gideceğiz.” dedi.

 

“Tüm kurumları göreve davet ediyorum”

Esnafların yaşanan olaylardan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve şikayetlerini dinleyen Keskin, “3-5 tane psikopata Malatya’yı teslim etmeye kimsenin hakkı yoktur, kimsenin esnafı rahatsız etmeye de hakkı yoktur. Özellikle belediyelerimize sesleniyorum; ruhsatsız olarak  açılan ve gerekli yasal zorunluluklarını yerine getirmeyen kafelerin faaliyetlerine izin vermeyin. Belediyelerimiz kafeleri kontrol etsinler, kimin ruhsatı var, kimin yok, denetlensin. Asayiş olayları neredeyse kafelerde başlıyor. Kaydı olmayan, kim olduğu belli olmayanlar gelip işyeri açmasın. Belediyelerimiz mutlaka bu denetim görevini yerine getirsin.  Emniyetin dışındaki diğer kurumlarda gereken denetim görevlerini yerine getirsinler. Malatya, esnafın ve vatandaşın huzurunu bozanlara bırakılacak bir memleket değildir.   Tüm kurumları göreve davet ediyorum. Burası Malatya, herkes bunu böyle bilsin.” diye konuştu.

 

“Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

İşyerlerini ziyaret ederek esnaflarla görüşen Keskin, “Esnaflarımız kesinlikle tedirgin olmasın, gerekirse biz kendimiz gelir cadde ve sokakta otururuz ve huzuru bozanları da gerektiğinde karşımıza alıp konuşuruz. Ben Emniyetimizin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyorum. Ancak diğer kurumlarımızda gereken görevlerini ve denetimlerini yapsınlar. Malatya’da bu konuda bir eksiklik var.  Bunun en büyük sıkıntısını esnaf kesimi çekiyor. Çünkü bir caddede olay yaşandı mı ve olumsuzlar meydana geldi mi vatandaşlarımız o bölgeye alışveriş yapmaya gitmiyor. Bu durumda da esnafımız zararını görüyor.  Bu memleketin huzura ve birliğe ihtiyacı var. Kimse gelip de esnafımızın ve vatandaşımızın huzurunu bozamaz, buna artık müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com

 

Son Güncelleme: 07.02.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEVKET KESKİNMalatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SİYASİLERE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI!
SİYASİLERE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI!
“MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur”
“MASTÖB önemli bir sivil toplum kuruluşudur”
MHP'YE ZİYARET
MHP'YE ZİYARET

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim