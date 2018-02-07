Keskin : ''Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

MESOB Başkanı keskin, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Esnaf Odası başkanları ile birlikte Derme Sokak, Nasuhi Caddesi ve Eski Maliye binasının bulunduğu bölgedeki esnafları ziyaret etti.

Esnafı da huzursuz ediyorlar

Derme Sokak ve çevresinde son dönemlerde meydana gelen ve silahla yaralama olaylarının da yaşandığı olaylara tepki gösteren Keskin, “Malatya’nın huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yoktur. 3-5 kişi çıkarak esnafımızı, vatandaşımızı rahatsız edemez. Derme Sokak ile Mücelli Caddesinin kesiştiği noktaya bir tane MOBESE kamerası talebinde bulunacağız. İşyerlerimizde kamera sistemleri var, anacak yeterli olmuyor. Derme Sokak bölgesinde biraz daha Asayiş ekiplerinin görev yapmasını istiyoruz. Çünkü sabıkalı ve suç işlemeye meyilli insanlar belli bir semte alıştıkları takdirde o bölgedeki esnafı da huzursuz ediyorlar. Emniyetimiz ile koordineli bir şekilde olayların üzerine gideceğiz.” dedi.

“Tüm kurumları göreve davet ediyorum”

Esnafların yaşanan olaylardan dolayı yaşadıkları sıkıntı ve şikayetlerini dinleyen Keskin, “3-5 tane psikopata Malatya’yı teslim etmeye kimsenin hakkı yoktur, kimsenin esnafı rahatsız etmeye de hakkı yoktur. Özellikle belediyelerimize sesleniyorum; ruhsatsız olarak açılan ve gerekli yasal zorunluluklarını yerine getirmeyen kafelerin faaliyetlerine izin vermeyin. Belediyelerimiz kafeleri kontrol etsinler, kimin ruhsatı var, kimin yok, denetlensin. Asayiş olayları neredeyse kafelerde başlıyor. Kaydı olmayan, kim olduğu belli olmayanlar gelip işyeri açmasın. Belediyelerimiz mutlaka bu denetim görevini yerine getirsin. Emniyetin dışındaki diğer kurumlarda gereken denetim görevlerini yerine getirsinler. Malatya, esnafın ve vatandaşın huzurunu bozanlara bırakılacak bir memleket değildir. Tüm kurumları göreve davet ediyorum. Burası Malatya, herkes bunu böyle bilsin.” diye konuştu.

“Tedirgin olmayın, gerekirse ben gelirim”

İşyerlerini ziyaret ederek esnaflarla görüşen Keskin, “Esnaflarımız kesinlikle tedirgin olmasın, gerekirse biz kendimiz gelir cadde ve sokakta otururuz ve huzuru bozanları da gerektiğinde karşımıza alıp konuşuruz. Ben Emniyetimizin gerekli çalışmaları yapacağına inanıyorum. Ancak diğer kurumlarımızda gereken görevlerini ve denetimlerini yapsınlar. Malatya’da bu konuda bir eksiklik var. Bunun en büyük sıkıntısını esnaf kesimi çekiyor. Çünkü bir caddede olay yaşandı mı ve olumsuzlar meydana geldi mi vatandaşlarımız o bölgeye alışveriş yapmaya gitmiyor. Bu durumda da esnafımız zararını görüyor. Bu memleketin huzura ve birliğe ihtiyacı var. Kimse gelip de esnafımızın ve vatandaşımızın huzurunu bozamaz, buna artık müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kaydetti. busabahmalatya.com