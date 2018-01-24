KESKİN NET KONUŞTU

Malatya Hazır Elbiseciler Esnaf Odası’nın 2018 yılı genel kurulu Esnaf Sarayı Ebubekir Zorlu Salonu’nda yapıldı. Genel kurulda Divan Başkanlığını MESOB Başkanı Şevket Keskin yaparken, genel kurula Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, esnaf odası başkanları ve Oda üyeleri katıldılar. Genel kurulda tek liste ile Mustafa Aydaş yeniden aday oldu.

“MİLLETİMİZİN, CUMHURBAŞKANIMIZIN VE ORDUMUZUN YANINDAYIZ”

Genel kurulun açılışında konuşan Keskin, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'na sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatan Mehmetçiğimize Allah’tan yardım diliyorum, başarılar diliyorum. Biz Türk milletiyiz, bizim bir inancımız vardır, hepimizin sonunun ölüm olduğunu biliyoruz, ölümlerin en güzeli olan şahadete erişmek olan şehitlik mertebesine ulaşmayı Cenabı- Allah memleket için, millet için, hepimize nasip etsin. Bu operasyonu desteklemede ölümüne kadar varız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar arkasındayız. Türkiye Cumhuriyetine yönelik art niyetli olan yerli ve yabancılar hiçbir zaman o kirli emellerine ulaşamayacaktır. Tük milleti ordusu ve milleti ile bunların hakkından gelecektir. Buna yürekten inanıyorum. Ben 15 Temmuz’da gece meydana indiğimde ve meydanda bulunurken çevremde 3-4 kişinin omuzlarında küçük çocukları görünce, ‘Bu çocukları niye getirdiniz’ dedim. Bana, ‘Başkanım ölüme gideceksek hep beraber gidelim’ cevabını vermişlerdi. O nedenle biz hiçbir devletin milletine benzemeyiz. Biz sonuna kadar toprağımızı, vatanımızı ve ezanımızı savunuruz. Ölüm başımız üzerine, son damlamıza kadar bu memleketi savunmak boynumuzun borcudur. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, askerimiz ve Türk milletinin yanındayız. Tük esnaf ve sanatkar camiası olarak her zaman milletimizin ve devletimizin yanındayız. Ben ordumuzun başarılı olacağına inanıyorum. Allah’tan askerimize keder gelmeden bölgeyi PKK’dan, PYD’den ve DEAŞ’tan temizleyip zaferle ülkeye döneceklerine yürekten inanıyorum. Allah başarılar nasip eylesin. Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

“ORDUMUZA MANEVİ DESTEĞİ VERMELİYİZ”

Keskin, Malatya esnaf ve sanatkar camiasına da Zeytin Dalı Harekatı süresince evlerine ve işyerlerine Türk bayrağı asmaları çağrısında bulunarak, “Esnaflarımızdan evlerine ve işyerlerine bayrak asmalarını istiyoruz. Aslında bunun istenmeden milli bir görev ve sorumluluk içinde yerine getirilmesi gerekiyor. Evlatlarımız, bu milletin bağrından çıkmış olan kahraman Mehmetçiklerimiz ölümüne ülkemizin istikbali için mücadele ederken onlara her türlü manevi desteği vermek bizim görevimizdir” şeklinde konuştu.

“YÜKSEK SESLE MİLLİ DURUŞ GÖSTERİLMELİ”

Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada ise, “Ülkemiz hem yurt içinde, hem de yurtdışında büyük bir istikbal mücadelesi veriyor. Böylesi bir dönemde yüksek sesle milletimizin ve onun bağrından çıkmış olan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek vermek milli bir görev ve milli bir duruştur. Esnaf ve sanatkar camiasının bu konudaki tavrı nettir ve bizim duracağımız yer devletimizin ve ülke liderinin yanında olmaktır. Çünkü milli bir mücadele veriliyor ve milli mücadelede ise siyaset üstüdür. Tamamen ülkemizin ve milletimizin istikbaline odaklanmalıyız.” dedi.

Malatya Hazır Elbiseciler Esnaf Odası’nın yeniden başkanlığına seçilen Mustafa Aydaş, “Tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Üyelerimizle bir birimize katkı vererek sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Malatya Hazır Elbiseciler Esnaf Odası’nın Mustafa Aydaş başkanlığındaki yönetim kuruluna Mahmut Latif Yaylacı, Şahin Özlek, Hasan Tuncel, Kenan Berk, Fethi Karaman ve Hamza Sarıcı seçilirken, Denetim Kurulu’na ise Alaattin Uytun, Gazi Demirci ve Kadir Altaş getirildiler. (Bülten)