Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde başkanlık seçimleri sabah 10.30’da Kanalboyu Halk Eğitim salonunda başladı.

Seçimde mevcut Başkan Şevket Keskin, Attarlar Odası Başkanı Sinan Cavlak ve Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre başkanlık için yarıştı.

Toplamda 289 kişinin oy kullanacağı seçimi Şevket Keskin kazandı.

Başkan Şevket Keskin hiç kimsenin adayı olmadığını belirterek, “Ben esnafın adayıyım, dışarıda kimsenin adayı değilim. Malatya’yı kimseye yedirmeyeceğiz çünkü esnaf ve sanatkar ‘Biz bu oyunu bozarız’ dedi. Ben esnafım ve Malatya’nın emrindeyim” diye konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com

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