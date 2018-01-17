KESKİN: 'HODRİ MEYDAN'

Başkan Keskin, açıklamasında, “Malatya’da toplumda rahatsızlığa neden olan ve artık her yerde konuşulmaya başlayan bir sorun varsa bunu dile getirmek Malatyalılık sorumluluğudur, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma sorumluluğudur. Söylediklerimizden ve ortaya koyduğumuz tablodan kim üzerine hangi konuyu alırsa alsın, zerre kadar korkum yoktur” diyerek, özetle şunları kaydetti:

“HODRİ MEYDAN!”

“Öncelikle şunu ifade edeyim; şelaleciler merak ediyormuş; odaların, derneklerin, vakıfların, şahısların yaptıkları ortaya dökülmeliymiş.Hodri meydan…Benim bütün ömrümü araştırın, sizin son 10 yılınızı araştırsınlar.Benim tüm mal varlığımı araştırın, sizin son 10 yılınızı araştırsınlar.Yine hodri meydan diyorum; Malatya’da kimler milletten para toplayıp vakıf adına mal mülk almış, sonra bunları satmış, onlarda ortaya çıksın.Buyurun benide araştırın. Benim gizlim-saklım yoktur. Ben konuşurken bulunduğum ortamda sinyal kesici olmaz. Her şeyimiz açık ve net, veremeyeceğimiz bir hesap, cevaplandıramayacağımız bir soru yoktur.

“FETÖ’YE KENDİ GAZETELERİNDE AĞIT YAKANLAR...”

Toplumda konuşulan bir meselenin gündeme getirilmesinden kim neden rahatsız olur ki. Bizim için FETÖ mücadelesi, 17-25 Aralık’ta başlamadı. Bakınız; Malatya’da gururla söylüyorum, hiçbir esnaf kuruluşu yöneticisi FETÖ ile bağlantısı yoktur, olmadı. FETÖ, Malatya’da esnaf odalarına giremedi, koymadık, onlara haraç vermedik. Bugünde FETÖ kırıntıları Esnaf Odasına giremeyecektir.Ama ortakları FETÖ’den tutuklananlar ve onları kurtarmak için adliye koridorlarında gezenlerin bize hiçbir sözü olamaz. Ortakları FETÖ’den firar olanlar ve o ortaklarını kollayanlar bize kalkıp akıl veremez. FETÖ’nün paçavra gazetesine kayyum atandığında kendi gazetelerinde ağıt yakanlarda bize ders veremez. Özelliklede 16 Temmuz 2016 tarihine kadar FETÖ aleyhinde tek bir satır ve habere yer veremeyenler hiç konuşmasın. Bugün bunları kollayanlara elbette bir çift sözümüz olacaktır.

“BİR SİYASETÇİ ZAT…”

Bir siyasetçi zat kalkmış bizim siyasetçilere yönelik eleştirilerimizi Malatya için utanç verici bulmuş. Takdir kamuoyunundur. Ancak şu hususları da dile getirmek istiyorum: Malatya için utanç verici nedir biliyormusunuz? FETÖ, 2013 yılında Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ele geçirmek isterken, onlara destek vermektir, onların önüne düşmektir. Her şey unutuldu mu sanıyorsunuz. Hiç kimse bir şey bilmiyoruz, görmedik sanmasın. Biz o zaman TSO yönetiminin yanında durduk ve TSO’yuFETÖ’ye teslim ettirmemek için esnaf camiası olarak her türlü çalışmayı verdik.

Malatya için utanç verici olan nedir biliyormusunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ terör örgütü ile mücadelesinde en kritik dönemde Ankara’dan firar etmektir. FETÖ ile aslanlar gibi mücadele edenlerin aleyhinde algı operasyonu yapmaktır ve buna alet olmaktır. Bu millet Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gönülden bağlı iken, gidip 2-3 tane dernek ve vakıfa iradesini teslim etmektir. Birde benim 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu merak ediyorlarmış; ben milletimizle birlikte o gece meydandaydım.hükümet aleyhindeki kampanyaların destek verenler, onlarla basın toplantılarından fotoğraf çektirenler kalkıp bize ders veremez. FETÖ ile hatıra fotoğrafı çektirenler, yurtdışı gezilerine gidenler, FETÖ toplantılarının müdavimi olanlar, FETÖ’ya parasal kaynaklar aktaranlar bugün nerede kümelenmişse orada sorun vardır. Biz işte o sorunu dile getiriyoruz. Yalan mı?Ben etrafıma, çevreme bakıyorum, FETÖ ile bağlantılı hiç kimse çevremde yoktur, olmadı, olamazda. Birde şelaleciler çevresine baksınlar.” (Bülten)