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KESKİN: "FAZLA HEYECANLANMAYIN"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Şelaleciler” olarak nitelendirdiği Malatya’daki bir grubu yine ağır ve sert sözlerle hedef aldı. Başkan Keskin, “Benim için dosya açtıklarını ilan edenler şunu bilsinler: O dosyalara sığdıracağınız iddialarınız şelalede bir damla bile etmez” ifadesinde bulundu.

KESKİN: "FAZLA HEYECANLANMAYIN"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Şelaleciler” olarak nitelendirdiği Malatya’daki bir grubu yine ağır ve sert sözlerle hedef aldı. Başkan Keskin, “Benim için dosya açtıklarını ilan edenler şunu bilsinler: O dosyalara sığdıracağınız iddialarınız şelalede bir damla bile etmez” ifadesinde bulundu.

SİNEM
SİNEM
20 Ocak 2018 Cumartesi 11:17
KESKİN: "FAZLA HEYECANLANMAYIN"

Keskin, açıklamasında, “Siyasi gücünü ve imkanlarını kazanca dönüştürerek şelale gibi kendilerine akıtanları kast ederek yapmış olduğum açıklama ve ifadelerimden rahatsızlık duyanlar, şahsıma çamur atmaya başlamışlardır. Ancak; o çamur sadece ellerinde kalmış ve onların ellerini kirletmiştir. Ben açıklamış olduğum bütün ifadelerimin sonuna kadar arkasındayım. Kim rahatsız olursa olsun, kim üzerine alırsa alsın. Bunun takdiri kamuoyuna aittir. Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının 1996 yılında demirbaşına giren kurtarıcı ile 1997 yılında demirbaşına giren ambulans aracı hakkında, şahsımın şelale olarak tabir ettiğim kesimlere yönelik ifadelerim üzerine gerçek olmayan ve tamamen yalan ifadeler ile kamuoyuna doğru olmayan bilgiler aktarılmıştır. Bizim iş ve işlemlerimizde gizli-saklı bir durum yoktur. Her şey yasa ve yönetmenliklere göre gerçekleştirilmiştir. Biz milletimize, devletimize ve en önemlisi de en büyük hesabı da Cenab-ı Allah’a vereceğimizin bilinci ile hareket ediyoruz. Odamız onlarca kez bakanlık müfettişlerince rutin olarak denetlenmiş ve 22 yıllık süreçte Oda yönetimine yönelik her hangi bir zarar ile yasa ve yönetmenliklere aykırı bir işlem yöneltilmemiştir. Bu bizim gurur vesilemizdir. Şelalecilere yönelik ifadelerimden rahatsızlık duyanlar, FETÖ dava ve soruşturmaları için neden Adliye koridorlarında gezdiklerini kamuoyuna halen anlatmamıştır. 17-25 Aralık sonrasında FETÖ ile birlikte fotoğraf verenler ile neden bir araya gelerek fotoğraf verdiklerini anlatamamışlardır. Şelaleciler şeklindeki ifademden rahatsızlık duyanların; Malatya’daki FETÖ operasyonlarında yakalanan mahrem imamlarını eğitim kurumlarında saklayan, kollayan ve besleyenlere yönelik olarak bir mesafeleri olup olmadığını da kamuoyuna anlatmalarını bekliyorum. Şelaleciler şeklindeki ifademden rahatsızlık duyanlar, acaba 21 yıllık olan kullanım ömrünü doldurmuş tıbbi cihazları merak ettikleri kadar, Kayısı Birlik dosyasını da merak ediyorlar mı? Son olarak şunu ifade ediyorum; benim için dosya açtıklarını ilan edenler şunu bilsinler: O dosyalara sığdıracağınız iddialarınız şelalede bir damla bile etmez. Fazla heyecanlanmayın.” (Bülten)

busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.01.2018 15:58
Anahtar Kelimeler:
KeskinMalatyaMeşaleŞEVKET KESKİN
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