KESKİN : BİR DUVAR GİBİ KALDI

Keskin, “Malatya ile Yeşiltepe’yi ikiye bölen TCDD 5. işletme, idari bina ve Gar hizmetlerinin dışındaki tüm birimleri Vagon Onarım Fabrikasına taşınmalı. Şehir ile Yeşiltepe arasındaki duvar kaldırılmalı. Yük trenleri ile halen şehir merkezinde kömür, demir, çimento, tuğla taşınmasının zamanı artık geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Keskin konuşmasına şu şekilde devam etti:

MALATYA’NIN İKİNCİ ALT MERKEZİ

“Devlet Demiryolları’ndaki tesis, depo ve atıl durumdaki tüm birim ve malzemeler tamamen Vagon Onarım Fabrikası’nın bulunduğu alana taşınmalı. Devlet Demiryollarındaki birçok tesisin atıl vaziyette durması ve işyerlerinin kiralık olarak özel şahıslara depo alarak verilmesi Malatya’ya yakışan bir tablo değildir. Bu bölge hurdalık alana dönmüş durumda. Malatya büyükşehir olacaksa bazı adımları atmamız gerekiyor. O bölgede 400-450 dönümlük bir alan var. Malatya’nın ikinci alt merkezini bu bölgeyi yapabiliriz. Hızlı trenin de hizmete girmesi ile bu bölgede yoğunluk artacaktır. Ergenekon Köprüsü ile Yeşiltepe Köprüsü arasındaki alan betonlaştırılmadan tamamen kamusal hizmet kapsamında sosyal yaşam alanı olarak vatandaşa sunulmalı.”

Başkan Keskin Malatya’da ikinci üniversitesinin yapılmasını ile ilgili olarak da “Malatya’ya ikinci üniversite çakmak Kışlası ve Askeri Hastane’nin bulunduğu alana yapılmalı” dedi.

ÜNİVERSİTE İLE ŞEHİR İÇ İÇE OLMALI

Keskin, “Üniversite ile şehir iç içe olmalı. Üniversite şehrin 25-30 kilometre dışına yapılırsa bunun şehre bir katkısı olmaz. Yeşiltepe bölgesi Malatya’nın gelişime ve dönüşüme en açık bölgelerinden birisidir. Yeşiltepe’nin kalkınması için ikinci üniversite mutlaka bu bölgeye kurulmalı” ifadelerini kullandı.

Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene de “Biz Şevket Başkanımızı bir Yeşiltepeli olarak görüyoruz. Yeşiltepe’nin sorun ve sıkıntılarına hakim birisi. Çözüm noktasında da kendileri sorunları aktardığı zaman çözüm önerileri ile birlikte konuşuyor. Yeşiltepe 60-65 bin nüfuslu bir bölge. Yaşadığımız sıkıntıları zaman zaman bizde dile getiriyoruz. TCDD alanında yaklaşık 85 dönümlük alan sadece hurdalık olarak kullanılıyor. 400-450 dönümlük alan bir arazi. Eski de Doğu ve Batı Almanya’yı bölen bir duvar vardı, TCDD’de Yeşiltepe ile şehri bölen bir duvar haline geldi. Biz bu konuda dosyalarımızı milletvekillerimize sunduk” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Salman Şahbaz ise, MESOB Başkanı Şevket Keskin’e teşekkür ederek, “Şevket Başkanımız Yeşiltepe bölgesindeki sorun ve talepleri her zaman dile getiriyor. İkinci üniversitenin biz Yeşiltepe bölgesinde kurulmasını istiyoruz” diye söyledi.(Bülten)