“19 Şubat Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında Battalgazi ilçesine bağlı; Pelitli Mahallesi ve Tanışık Mahallesi’ne elektrik verilemeyecek.

19 Şubat Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı; Oluklu Mahallesi’ne, Gözene Mahallesi’ne kısmen ve Görgü Mahallesi’ne elektrik verilemeyecek.

19 Şubat Pazar günü saat 09.00 ile 16.00 arasında Akçadağ ilçesine bağlı; Başpınar Mahallesi’ne, Kotangölü Mahallesi’ne, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’na, Akçadağ Fen Lisesi ve pansiyonuna, Akçadağ Sağlık Lisesi’ne, civar tavuk çiftlikleri ve tarımsal sulama trafolarına elektrik verilemeyecek.

20 Şubat Pazartesi saat 09.00 ile 17.00 arasında Battalgazi ilçesine bağlı; Pelitli Mahallesi ve Tanışık Mahallesi ile Yeşilyurt ilçesine bağlı; Oluklu Mahallesi’ne, Gözene Mahallesi’ne kısmen ve Görgü Mahallesi’ne elektrik verilemeyecek.

21 Şubat Salı saat 09.00 ile 16.00 arasında Akçadağ ilçesine bağlı; Doğu Mahallesi’ne, Bahçelievler Sokak’a, civar tavuk çiftlikleri ve tarımsal sulama trafolarına elektrik verilemeyecek. ”

Çalışmaların erken bitmesi halinde, hatlara belirtilen saatten önce enerji verilebileceği gibi, hava muhalefeti veya başka nedenlerle çalışmadan vazgeçilmesi halinde hatlarda enerji mevcut olacağından, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

HABER MERKEZİ