KERPİÇ EVLERE NE OLACAK?

Dönemin Valisi Ulvi Saran tarafından projelendirilen ve yaklaşık 3 milyon TL harcandıktan sonra kendi haline bırakılan Kerpiç Evler, son olarak Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Belediye de yeniden 3 milyon 500 bin TL bir kaynak ayırarak Kerpiç Evler’irestorasyon işine girmiş, toplamda 6 milyon 500 bin TL’lik bir bütçe söz konusu alana harcanmıştı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Yapımı yılan hikâyesine dönen ‘Kerpiç Evler’ bilindiği üzere en son Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Devirden sonra uzunca bir sürenin ardından Kerpiç Evler’inrestorasyonu bitti ve kısmen de olsa hizmete açıldı. Ancak söz konusu evler halen tam olarak hizmete açılmış değil. Bu anlamda Kerpiç Evler’in nasıl ve ne için kullanılacağı merak ediliyor.

RADYO VE GRAMOFON MÜZESİ

Kerpiç Evler’de bir Radyo ve Gramofon Müzesi kurulacak. 230 metrekare giriş kat, 255 metrekare üst kat ile toplamda 485 metrekareye sahip olan bu binanın giriş katında dünyadaki ilk radyo yayını, Eşref Şefik Beyin İstanbul Telsiz Evinde yapmış olduğu ülkemizdeki ilk radyo yayını ve Şehit Kamil Özalper Sanat Okulu’nda yapılan Malatya’daki ilk radyo yayını vatandaşlarla buluşturulacak.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLECEK YER

Müzede bir döneme damga vurmuş Arkası Yarın radyo kuşağı tiyatro seslendirmeleri, dönemin ünlü radyo programları, TRT Radyosunda Malatyalı bestekâr Fahri Kayahan’a ait özel bir köşe ve müze ziyaretçilerinin ücretsiz hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri eski dönem bir ev tasviri ve betimlemeleri yer alacak.

Müzede daha önce gün yüzüne çıkmamış çeşitli antika eser niteliğinde yaklaşık 500 adet radyo ve gramofon sergilenecek.

TURGUT ÖZAL ANI EVİ VE ARAŞTIRMA MÜZESİ

Kerpiç Evler’de aynı zamanda Turgut Özal Anı ve Araştırma Müzesi de kurulacak. Zemin oturumu 310 metrekare olan 2 katlı kerpiç binada 4 ana oda bulunacak. Giriş holünde rahmetlinin icraatları ve başarılarının anlatıldığı görseller, 20-44’e mektuplar köşesi, Anı Evi yer alacak. 7-11 yaş aralığındaki çocuk atölyesi 11-18 yaş arası genç bireyler, gerek kütüphanesi gerekse de internet üzerinden çeşitli araştırmalara imkân veren Genç Meclisi yer alacak. Bina hol kısımlarında öngörülen bu çalışmalar fuaye ve toplantı gibi etkinliklerle halkın beğenisine sunulacak.

MALATYA MUTFAK MÜZESİ

Yine Kerpiç Evler’de Malatya Mutfak Müzesi oluşturulacak. 185 metrekare zemin kat ve 95 metrekare üst kat ile toplamda 280 metrekare olan bu bina, giriş katında 3 oda üst katında ise 1 oda olmak üzere toplamda 4 odaya sahip olacak. Giriş katta yöresel ürünler satış odası, giriş hol kısmında Mobil Malatya Mutfağı olarak adlandırılan sunum odaları, üst katta isefuaye alanı olarak kullanılacak bir hol ülkemizin önde gelen gurmelerinin Malatya Mutfağı hakkında yapmış oldukları çeşitli yemek programları hakkında sürekli yayınlanacak toplantı - komisyon odası yer alacak. Peyzaj alanlarında eski dönem usullerle yapılan tarım faaliyetleri yer alacak.