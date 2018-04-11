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KERMESE YOĞUN İLGİ

Rabia Hatun kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği kermes yoğun ilgi gördü.

KERMESE YOĞUN İLGİ

Rabia Hatun kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği kermes yoğun ilgi gördü.

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:30
KERMESE YOĞUN İLGİ

Rabia Hatun kız Anadolu imam hatip lisesi Müdürü Nilgün Mutlu yaptığı açıklamada, düzenledikleri kermese gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyledi. Okul öğrencilerinin el emeğiyle birçok ürün hazırladığını kaydeden Mutlu, “Okulumuzun düzenlemiş olduğu kermes çok verimli güzel geçti. Özellikle öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdiler kermesimize. Olumsuz hava şartlarına rağmen herkesin canla başla çalışmaları okulumuz ve eğitim için çabaları takdire şayan. Kermesimiz öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrencilerimizin olağanüstü çabaları ve gayretleri neticesinde kermesimiz samimi bir ortamda gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin özenle hazırladıkları yiyecekler kurulan stantlarda yine öğrenci öğretmen işbirliğiyle satışa sunuldu. Kermesin birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesi açısından da güzel bir organizasyon oldu. öğrenci velilerimizin evden getirdikleri tüplü saclar ile odun ateşinden pişirilen gözlemeler ve çaylar ile tam bir lezzet şölenine dönüştü. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte okulumuz sosyal ve kültürel anlamda bu tür etkinliklerimiz devam edecektir” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip LisesiKERMESMalatya Kermes
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