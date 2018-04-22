Kermes Gelirlerini Öğrencilere Hediye Ettiler

Yeşilyurt Zaviye Mahallesi’ndeki Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde daha önce ihtiyaç sahipleri yararına yemek kermesi düzenlenmişti. Kermes ürünlerinden öğrenci yurduna ikram gönderen kadınlar, elde ettikleri nakit geliri de başka öğrencilere hediye ettiler. Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde düzenlenen programla hediyeleri zarf içerisinde öğrencilere takdim edildi. Programda bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Mükremin Yağbasan, Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nin bu çalışmasından dolayı teşekkür etti. Kermes bağışçıları ile organizasyonda emeği geçen herkesi kutladığını ifade eden Yağbasan, her öğrenciye 200 TL’lik hediye çeki hazırlandığını ve bu çeklerle belirlenen giyim mağazasından kıyafet alınabileceğini kaydetti.

Daha sonra çekleri teslim alan Büyükşehir Belediyesinin Eğitim Merkezleri(MABEM) görevlileri, MABEM bünyesinde etüt ve rehberlik hizmeti alan öğrenciler arasından belirlenen 16 öğrenciye çekleri verdiler.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nin yaklaşık 150 gönüllüsünün yemek kermesine katkı sunduğu kaydedildi. (Bülten)