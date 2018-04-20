Kermes Gelirleri Yetimlere Gidecek

Büyükşehir Belediyesi yanına açılan kermes 4 gündür devam ediyor. Kermeste bulunan gönüllüler köfteden, gözlemeye, yaprak sarmasından daha birçok çeşit yemeğe kadar yapıyor.

415 KAYITLI AİLE VAR

Derneğin gönüllü üyesi Nazlı Kılıç,kermese ve derneğe dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“415 kayıtlı aile var. 2 bini aşkın da ferdimiz var. Bunlar anne ve çocuklar. Bizim derneğe kayıtlı olabilmeleri için her şeyden önce asgari ücret üzerinde aylığı ve sigortalı çalışan olmayacak. Bunun yanı sıra 22 yaş üzeri erkek çocuk kayıtlı olamaz. Tabi bu çocuklar asker değilse, üniversite okumuyorlarsa. Üniversiteyi okuyan çocukların okulunu bitirdikten sonra ister işe başlasın ister başlamasın kaydı bizden düşüyor. Bunu yapmamızdaki amaç çocuklarımızı tembelliğe alıştırmamak. Anne getirsin onlarda hazır yemeye alışmasın. Anne onları o yaşa kadar nasıl getirmişse, nasıl mücadele vermişse çocuklarda annesine, kardeşine sahip çıksınlar. Çünkü onlarda bir yuva kuracaklar. Sorumluluklarını bilsinler. Kermesimizin amacı gelirlerimizle ailelerimize gıda yardımı yapacağız. Burada bulunan herkes gönüllüdür. Derneğimizin çalışanı yoktur. Gönüllük esası vardır. Herkes kendi çevresini kermesimize dahil etti. Kermesimizin dördüncü günü ve toplamda 10 gün sürecek. Her günden 1-2 kişi sorumludur. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor.”

GEÇEN SENE SATIŞLAR DAHA İYİYDİ

Kermesteki satışların geçen seneki gibi olmadığını söyleyen Kılıç,“Biraz düşüş var. Vatandaşların derneklere karşı bir ön yargısı bulunuyor. İnsanlar çekiniyor ve bakış açıları tamamen değişti. Önümüz Ramazanlık olduğundan inşallah filtre, zekat şeklinde gelen bağışlarımız olacak. Ve bu gelen yardımlar bire bir ailelerimize dağıtılacak. Ailelerimizin sosyal işlemeleri yapılmıştır. Bize kayıtlı olabilmeleri için önce aile derneği geliyor. Kendisiyle görüşüyor ve daha sonra kendisinden evraklar istiyoruz ve sosyal incelemesi yapılıyor. Sonrasında tekrar sistemden bakılıyor. Eğer uygunsa bize kaydı alınıyor. Her şeyimiz kayıt altında. Her şey makbuzla, evraklarla oluyor” şeklinde konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi