“Kerbela'yı anlamak Hüseyin’ce yaşamaktır”

Yazılı mesajında; Hicri Yılbaşı ve Muharrem Ayının tüm İslam Alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayan, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) biricik torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ciğerparesi Hz. Hüseyin’in ve 70 arkadaşının Kerbela’da şehit edilişinin yıl dönümü olan Muharrem ayının ve Aşure Günü’nün tüm İslam aleminde farklı bir anlamı ve derin izleri vardır. Bu acı ve elem bütün Müslümanları derinden yaralamıştır” ifadelerini kullandı.

“14 ASIRDIR DİNMEYEN ACIDIR; KERBELA”

Çınar, şunlara yer verdi:

“Kerbela; 14 asırdır dinmeyen acı, Hazreti Peygambere (S.A.V) yapılmış en büyük kasıt, en büyük hakaret, İslamiyet'e vurulmuş en büyük darbedir. Hz. Peygamberin (s.a.v.) sevgili torunu Hz. Hüseyin, nefret yerine sevginin, karanlık yerine aydınlığın hükümran olduğu büyük ahlakıyla, insanları birleştirmeye ve onlara doğru yolu göstermeye çalışmış bir insanlık abidesidir. Onun hayatı da şehadeti de hepimiz için, sonsuza dek örnek teşkil edecektir. ‘Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi (sav) sevmek’ demektir.

“HOŞGÖRÜ, BERABERLİK VE PAYLAŞIM AYINDAYIZ”

Hoşgörü, beraberlik ve paylaşma duygularının pekiştiği, toplumsal bağlarımızın güçlenmesine vesile olan Muharrem ayının, yaşanan terör olaylarının sona ermesine, dünyanın farklı coğrafyalarında akan kanın durmasına, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da perçinlenmesine, ülkemizde huzur ve barış ortamının hâkim olmasına vesile olmasını dilerim.

Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum.” (Bülten) busabahmalatya.com