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‘KENT SORUNLARI VE YEREL YÖNETİMLER’ KONFERANSI

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

‘KENT SORUNLARI VE YEREL YÖNETİMLER’ KONFERANSI

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen ‘Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler’ konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 11:20
‘KENT SORUNLARI VE YEREL YÖNETİMLER’ KONFERANSI

Başkan Cömertoğlu, proje okulu öğrencilerine yerel yönetimler ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Cömertoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansa Okul Müdürü Mikail Çirkin, okul öğretmenleri ve öğrenciler dekatıldı.
Başkan Haluk Cömertoğlu, belediyecilik hizmetinin ilk aşamasından projenin değerlendirilip ortaya konmasına kadar birçok konuya değindi. Yerel yönetimlerin yapısı ve işleyişi konusunda proje okulu öğrencilerine bilgiler aktaran Cömertoğlu,kentleşmede planlamanın önemine değinerek kentlerin planlı bir şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Konferans sonunda öğrencilerin yerel yönetimler ile ilgili sorularına açıklık getiren Başkan Cömertoğlu, kendisini konferansa davet eden Okul Müdürü Mikail Çirkin’e ve kendisini dinlemeye gelen öğrencilere teşekkür etti.(Bülten)

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