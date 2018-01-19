"KENT MÜZESİ" TOPLANTISI

Battalgazi Belediyesi’ne devredilen eski Askerlik Şubesi’nin Kent Müzesi yapılması için restorasyon çalışmalarının yanı sıra istişare çalışmaları da devam ediyor. Katılımcı Belediyeciliğe önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu kapsamda Kent Müzesi İstişare Toplantısı’nda, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra, akademisyenler, kanaat önderleri ve sosyal taraflarla bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak Kent Müzeleri konusunda Mimar Erden Güven ve Esma İşler tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Sunum sonrası konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Müzesi’nin önemine dikkat çekerek, “Biz katılımcı belediyecilik anlayışı içinde özellikle şehrin değerleriyle şehrin yönetilmesi, şehri anlamlı kılar anlayışı içinde hareket ederek sizlerin kendi alanlarında temayüz etmiş, alanlarında söz sahibi, kendi alanlarında kanaat önderi, yerel önderler ve meslek önderleri olarak şehrin kimliğini, hafızasının, belleğinin oluşmasında neler yapabiliriz, bunun hazırlık çalışması ve çalıştayı için burada bulunuyoruz. Bu şehrimiz açısından çok önemli bir toplantı. Battalgazi Belediyesi’nin mihmandarlığında Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKUL Vakfı’nın değerli mimarları, bünyemizdeki mimarlar ve siz değerli kanaat önderlerinin toplantısı sonrasında çıkacak ışık Malatya’yı akabinde ülkemizi aydınlatacaktır” diye konuştu.



Kent hafızasının önemine dikkat çeken Başkan Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Askerlik Şubemiz 1890’lı yıllarda yapılmış, Türkiye’deki 12 eserden bir tanesi. Oraya çok çirkin bir sıva yapılmıştı. Yani aslı daha güzeldi. Çirkinleştirmiştik. Her şeyin aslına rücu edeceğini bilmemiz lazım. Bu Kent Müzesi’ni şehrin hafızası, belleği, kimliği ve değerlerine mütenasip bir kimliğe büründürmemiz lazım. Bundan sonraki süreçte buna benzer değerlerimizi öne çıkarmak için çalışacağız. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir sorumluluğumuz vardır. Kent Müzesi’ni mahallelilik kavramıyla özdeşleştirerek hem şehrin güvenliği açısından, şehrin eski değerleri üzerinde temayüz etmesi açısından bir gayret içerisindedir. Bir dayanışma ruhu oluşturalım. Bu memleket göz göre göre elimizden gidiyor. Sermaye göçü oluyor bu memlekette, zihin ve akıl göçü gidiyor. Şehir gittikçe gettolaşıyor, yalnızlaşıyor. Kentin kimliğine, kentin hafızasına, kentin belleğine sahip çıkma gibi vebali bir sorumluluğumuz var. Bu vebalden kurtulmak ve şerefe talip olmak istiyorsak, bu bir başlangıçtır. Burada her kes açık ve net bir şekilde söylesin. Kimsenin kırılmasından korkmadan beyin fırtınası yapalım. Şehrimizi mazisine layık istikbale nasıl hazırlayabiliriz hep birlikte konuşalım”

Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından Kent Müzesi İstişare Toplantısı’na katılanlar, Kent Müzesi ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler.

