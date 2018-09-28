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Kent Konseyi’nden aşure programı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu veEngelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem ayı dolayısıyla Sanat Merkezi’nde aşure konulu bir programı düzenlendi.

Kent Konseyi’nden aşure programı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu veEngelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü organizasyonunda Muharrem ayı dolayısıyla Sanat Merkezi’nde aşure konulu bir programı düzenlendi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:35
Kent Konseyi’nden aşure programı

Programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya BüyükşehirBelediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı İhsan Gencay, Malatya Kent KonseyiKadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve EngelilerKoordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz ve Malatya Kent Konseyi üyeleri katıldı.

SIKINTILARA VE SEVİNÇLERE ORTAK OLMAK

Muhammed Kaya tarafından sunulan ney dinletisinden sonra açılış konuşmasını yapanMalatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu Muharrem ayının maneviatmosferinin yaşatılması için aşure ikramının bir vesile olduğunu belirterek, “Asıl amacımızbir araya gelerek birbirimizin sıkıntılarına ve sevinçlerine ortak olmak” dedi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, toplumsal bağları güçlendirmek adınabirlik ve beraberlik vurgusu içeren programlara önem vermemiz gerektiğini ifade etti. Aşuregününün birliktelik ve dayanışma için önemli günlerden biri olduğunu hatırlatan Bulut,“Aşure günü dolayısıyla bir araya geldiğimiz bu programda desteklerinden ötürü MalatyaBüyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat’a ve Kent Konseyi Genel SekreteriNecati Çobanoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Engeliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit SonerYılmaz, aşurenin ülke olarak kültürümüzün, geleneklerimizin ve farklılıklarımızla bir aradayaşamamızın güzel bir örneği olduğunu belirterek, toplum içinde birliktelik duygusuyla Alevi,Sünni, engelli, kadın, erkek herkesin barışık ve uyumlu bir şekilde yaşadığımız takdirdetoplumun daha ileriye gideceğini vurguladı.

AŞURE VE BİRLİK

Konu ile ilgili konferanslarını sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerDairesi Başkanı İhsan Gencay, Muharrem ayının önemine değinerek aşurenin kök anlamının‘öşür’ den geldiğini ‘öşür’ün ise ‘ toprakta elde edilen ürünün onda birinin alındığı zekât’ anlamına geldiğini açıkladı.Muharrem ayında gerçekleşen Hz. Hüseyin’in ve onunla birlikte şehit olan 72 arkadaşınınKerbelahadisesini de anlatan Gencay, aşurenin içindeki malzemeler gibi farklılıklarımızınolduğunu ama bir araya gelince kendine has tadının olduğunu belirterek birlik ve beraberlikiçinde yaşamanın güzelliğine, ayrışmanın da huzursuzluğa ve kargaşaya sebep olacağıvurgusu yaptı.

Konferans programının akabinde katılımcılara Malatya Kent Konseyi tarafından aşure ikramedildi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiAşureMalatya
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