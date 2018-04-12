Kent Konseyi ve Kültür A.Ş.’den ödüllü yarışma

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş işbirliğinde 28 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında “Ah Kudüs” temalı “Ben Yazar Olsam” konulu ödüllü kompozisyon yarışması düzenlenecek.

7. Malatya Anadolu Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek olan ve Malatya geneli ortaokul düzeyi öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek olan yarışmanın son Başvuru 24 Nisan Salı olarak açıklandı.

Başvuruların 24 Nisan tarihine kadar Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Genel sekreterliğine şahsen yapılacağı belirtilirken jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinciye, tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın verilecek. Mansiyon ödülü olarak da dolma kalem ve ajanda verilecek.

Büyükşehir Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre çocukların yeteneklerini ortaya çıkararak ileriye yönelik eğilimleri noktasında destek almalarına katkı sağlamak, öğrencileri özellikle yazmak konusunda teşvik etmek ve kitap fuarı öncesi çocuklara kitap fuarı konusunda farkındalık uyandırmak adına “Ben Yazar Olsam” konulu ödüllü kompozisyon yarışmasında gelen eserlerin kitaplaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Kompozisyonun mahiyeti ile ilgili verilen bilgiye göre, yazar olma hayali olan çocukların zihinlerinde tasarladıkları konuyu şimdiden kaleme dökerek bu süreçle ilgili ilk adımı atmalarına zemin oluşturulacağı belirtilirken, okul öğretmenlerinin öğrencileri bu konuda cesaretlendirmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada yarışma ile ilgili olarak ise “Yarışma içeriğinde çocuklar ileri de yazmayı planladıkları kitabın özetini yazacaklar. Eserlerin yazımı iki sayfayı geçmeyecektir. Eserler bilgisayar çıktısı olarak ve CD’ye aktarılmış bir şekilde teslim edilecektir. Kağıtların arka yüzü kullanılmayacaktır. Değerlendirmede kompozisyon yazma kuralları ve imla dikkate alınacaktır. Her öğrenci en fazla bir eserle yarışmaya katılabilecektir. Yarışmaya katılacak eserlerde öğrencilerin ad, soyad, imza vb. işaretleri yer almayacaktır. Eserin sonunda rumuz ismi eklenecektir. Eserler katlanmadan ve yıpranmayacak şekilde Büyükşehir Belediyesi arkası Sanat Sokağında bulunan Büyükşehir Kent Konseyi Genel Sekreterliğine elden teslim edilecektir. Yıpranan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır” bilgilerine yer verildi.