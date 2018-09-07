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Kent Konseyi kahvaltı programları devam ediyor

Malatya'da Gençlik Merkezi ve Gençlik meclisi üyesi gençler Sanak Sokağı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. 

Kent Konseyi kahvaltı programları devam ediyor

Malatya'da Gençlik Merkezi ve Gençlik meclisi üyesi gençler Sanak Sokağı'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. 

07 Eylül 2018 Cuma 15:32
Kent Konseyi kahvaltı programları devam ediyor

Malatya üyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne Bağlı Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisine üye gençler Sanat Sokağı’nda bulunan gençlik merkezinde buluştu. 
Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde yürütülen ve gençlerin kitap okumalarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan “Kitaplar Dilsiz Öğretmenlerdir” projesi kapsamında kitap okuma programlarına katılan gençlerin bir araya geldiği programda, kitaplar üzerine söyleşiler gerçekleştirildi. 
Kitap okuma programına katılan Melike Çolakoğlu, “Moderatör hocamız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz okuma programlarında kitapların analizini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğe dâhil olmadan önce de kitap okuyordum ama kitapların bizlere söylediklerini bu kadar net anlamıyordum” ifadelerine yer verdi. 
Çolkaoğlu, Gençlik Merkezinde sadece kitap okumadıklarını sosyal ve kültürel etkinlikler içinde de yer aldıklarını ifade ederek, “Katıldığımız her etkinlik bizlere çok şeyler katıyor. Bu imkanlardan faydalandığımız için çok memnunuz. Her platformda gençlere yer verip bizleri unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a hizmetleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kent KonseyiKahvaltı Programları
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