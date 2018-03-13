KENDİLERİNE YER YAPILMIŞ AMA...

Son yıllarda Malatya gelişimde önemli atılımlarda bulunsa da, birtakım sorunlar bu gelişmeleri gölgede bırakıyor. Özellikle birçok esnafın yer sorunuyla karşı karşıya kaldığı şu günlerde Malatya Büyükşehir Belediyesinin nasıl bir önlem alacağı merak konusu olurken gazeteler aracılığıyla tekrar yer sorunlarını gündeme taşıyan fidancılar ise belediyeden gelecek güzel bir haber bekliyor. Yıllarca yer sorunlarının olduğunu ifade eden Fidancı Sıddık Yumrutepe, Şehir Mezarlığı’nın yanında kendilerine yer yapıldığını ancak o yerin başka birilerine verildiğini ileri sürdü.

HALA SEYYAR GEZİYORUZ

Fidancılığın 25 yıllık mesleği olduğunu kaydeden Yumrutepe, 20 yıllık da fidan üretici olduğunu belirtti. Şu anda geçici olarak kaldıkları yerlerindeki sıkıntıları anlatan Yumrutepe, “Pazarımız aşağı taraftayken, dizlere kadar çamura giriyorduk. Belediye Başkanlarımız geliyordu, çamura batıyordu. ‘Biz çakıl dökeceğiz, şöyle yapacağız’ diyorlardı kimseden bugüne kadar bir fayda görmedik. Hala yerimizde seyyar geziyoruz suyumuz yok, çay suyumuzu gidip camiden getiriyoruz. Geçen yanımızda bulunan, İmam Caferi Cami’nin de, hortumlarını çıkartmış belediye. O suyu da üzerimizden kesiyor. Ne lavabo, ne su hiçbir şey yok. Malatya Büyükşehirin göbeğinde yaşıyoruz ama mahrumiyet bölgesi. Bize aşağıda hal binasının bitişiğinde bir yer verdiler, ihaleden geçti esnaf başı da 2 bin TL belediyeye yatırdık, o paralarımızı da ne bize geri verdiler, nede bize yeri verdiler. Kiralık yer istiyoruz, altyapılı bir yer olsun bizde bir kurumuz. Senede 50 bin TL’ye yakın vergi giderimiz var, devlete vergi veriyoruz. Ama mahrumiyet bölgesindeyiz sanki mağduruz” diye konuştu.

‘SİZE VERİLMİYOR’ DENDİ

Yeni yer karşılığında kendilerinden belli miktarda bir para alındığını ancak yerlerinin kendilerine verilmediğini iddia eden Yumrutepe, “Yapıldı ve yerimiz başka birilerine verildi. Paralarımız da içeride kaldı, yerlerimizi de alamadık. Belediye bizimle pazarlığa giriyor, işte diyelim 300 bin lira diyor yere, bizde bize 200 bine yapın diyoruz, işte taksitlendirme yapın bir imkan tanıyın bize onu da tanımıyorlar. Yani destek çıkacağına tam tersini yapıyor. Biz dedik orası güzel bir yerdi, alt yapıları vardı her şeyi yapılmıştı, Ahmet Çakır, ‘size verilmiyor’ dedi. Verdiğimiz 2 bin TL’yi istiyoruz ama belediye vermiyor, tek taraflı fesih etmiş. Bizim haberimiz yokken, tek taraflı fesih kullanıldı” ifadelerini kullandı. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi