 Keleş’e 'hayırlı olsun' ziyareti 

Ziyarette konuşan Başkan Bingöl, Sağlık-Sen hakkında bilgiler vererek, “Biz yaklaşık 4 bin üye ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanları alanında yetkili sendikayız. Görevimiz çalışanlar ile idare arasında köprü vazifesi görüp çalışanların sorunlarını idareye iletmek, idarenin taleplerini ve önerilerini çalışanlara bildirmek. Yani hep beraber elbirliği içerisinde kurumumuzda hizmet üreterek mutlu ve huzurlu bir şekilde hasta ve hasta yakınlarına hizmet sunmaktır. İnsanımıza ve Malatyamıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu bağlamda önümüzdeki süreçte siz değerli idarecilerin aldığınız bu bayrağı daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağınızı biliyoruz. Bizde sizlere destek olmak adına üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Yeni görevinizde başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Keleş ise “Bu süreçte hep beraber en iyi hizmeti vermek için elimden gelen gayreti göstereceğimden emin olabilirsiniz. Hep beraber yapacağımız işte istişare ederek iş yapıp yanılma ve hata yapma payını sıfıra indireceğiz. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

