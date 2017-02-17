Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde Nevzat Karadağ’a ait bir keçi, otlanmak için çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı. 10 gün boyunca hayvanın kendiliğinden inmesini bekleyen Karadağ, son çare olarak durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi. İtfaiye ekipleri, Kozluca Mahallesi Taşevler mevkiinde mahsur kalan keçiyi kurtarmak için bölgeye yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Uzun yolculuğun ardından ekipler; 10 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiyi, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonrasında kurtardı.

İHA