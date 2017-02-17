17 Şubat 2017 Cuma

Kazı kazı bitmedi!

Hemen her noktada çalışmalar yapan MASKİ, dün de trafiğin en yoğun olduğu yer ve saatte, İnönü Caddesi’nde iş başındaydı.

17 Şubat 2017 Cuma 12:32
Kazı kazı bitmedi!

  Malatya Belediyesi çevre ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda MASKİ ekipleri İnönü Caddesi üzerinde içme suyu şebekesinde oluşan arızayı gidermek için günün trafiğin en yoğun olduğu saatte çalışma yapması bazı vatandaşların ve esnafın şikayetine neden oldu.

 GECE SAATLERİNDE YAPILMALI!
  Şehrin ana arterlerinden birisi olan İnönü Caddesi’nde alt yapı çalışmaların arttığına dikkat çeken cadde esnafı geçtiğimiz yıllarda komple yenilen caddede sorunların çıkmasının cevabını merak ediyor. Vatandaşlar da yine bu durumdan şikayetçi olduklarını belirtiyorlar. Vatandaşlardan Ekrem Koç, “MASKİ kazmadık yer bırakmadı. Bu tür işler gece saatlerinde yapılmalı ki ne trafik sıkışsın ne insanlar rahatsız olsun ne de esnafın işi aksasın. Ama öyle olmuyor, herkes şikayetçi. Zaten insanların su konusunda yaşadığı sıkıntıyı saymıyorum bile” diye konuştu.

 Öte yandan yapılan bu çalışmalar, kazılar Malatya’da kamuoyunda en çok konuşulan ve eleştirilen konular arasında yer alıyor.

SELAHATTİN BAYRAK
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya