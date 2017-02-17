Malatya Belediyesi çevre ve kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda MASKİ ekipleri İnönü Caddesi üzerinde içme suyu şebekesinde oluşan arızayı gidermek için günün trafiğin en yoğun olduğu saatte çalışma yapması bazı vatandaşların ve esnafın şikayetine neden oldu.

GECE SAATLERİNDE YAPILMALI!

Şehrin ana arterlerinden birisi olan İnönü Caddesi’nde alt yapı çalışmaların arttığına dikkat çeken cadde esnafı geçtiğimiz yıllarda komple yenilen caddede sorunların çıkmasının cevabını merak ediyor. Vatandaşlar da yine bu durumdan şikayetçi olduklarını belirtiyorlar. Vatandaşlardan Ekrem Koç, “MASKİ kazmadık yer bırakmadı. Bu tür işler gece saatlerinde yapılmalı ki ne trafik sıkışsın ne insanlar rahatsız olsun ne de esnafın işi aksasın. Ama öyle olmuyor, herkes şikayetçi. Zaten insanların su konusunda yaşadığı sıkıntıyı saymıyorum bile” diye konuştu.

Öte yandan yapılan bu çalışmalar, kazılar Malatya’da kamuoyunda en çok konuşulan ve eleştirilen konular arasında yer alıyor.

SELAHATTİN BAYRAK