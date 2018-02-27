“KAZANAN NECİP MİLLETİMİZ OLDU”

Milletvekili Şahin, Malatya’daki temasları kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya Şubesini ziyaret etti. TÜGVA Malatya Şubesi Başkanı Ahmet Oymak ve gençlerle bir araya gelen Şahin, gençlere tavsiyelerde de bulundu.

FETÖ’nün kendini gizleyerek, devletin birçok kurumlarına girdiklerini kaydeden Şahin, “15 Temmuz’da ‘acemi hırsız’ misali ‘acemi darbeci’ olarak akşam saatlerinde uçakları Ankara’da havalandırdılar. Ben de o gün Ankara’daydım. Tanklar sokaklara inmiş, uçak ve helikopterler halka bomba yağdırıyordu. Bu milletin vergileriyle aldıkları maaşı da hiçe sayarak, bu devletin asli unsurları içerisinde yer alan birçok zevat bunlara gönül vermiş; devletin tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, helikopterini bu millete karşı kullandılar. Şuanda tıpkı Amerika’nın PKK’nın, PYD’nin, YPG’nin oradaki Müslümanlara yaptıkları zulümlerden daha beterini yaptılar. 250 şehidimizi toprağa verdik, binlerce kardeşimiz yaralandı ama kazanan necip milletimiz oldu. 15 Temmuz’dan bunların kaçacak, sığınacak inleri kalmadı” ifadelerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com