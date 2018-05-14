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Kazanan millet olacak

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili erken genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından parti binasında aday adayları tanıtımı yapıldı. 

Kazanan millet olacak

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili erken genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya İl Başkanlığı tarafından parti binasında aday adayları tanıtımı yapıldı. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 12:35
Kazanan millet olacak

Aday adayı tanıtım programına MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve aday adayları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Avşar, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimine gidildiğini vurgulayarak, ”Kıymetli aday adaylarımız seçim çalışmalarını yapıyorlar. Dava arkadaşlarım 142 yıllık parlamento geleneğimiz 95 yıllık Cumhuriyet tarihimizin 72 yıllık çok partili hayatımızın en önemli seçimlerinden birini 24 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğiz” dedi.


Cumhuriyet ittifakı ile ilgili açıklamada bulunan Avşar, “Türk milleti önümüzdeki 5 yıllık süre zarfında demokratik milli görevini, üstün bir fedakarlık ruhuyla ifade edecek vekillerini ve cumhurbaşkanı seçecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin o dönem de, şimdi de çizgisi hep aynıydı. Anayasamızın ilk dört maddesi her zaman kırmızı çizgimizdi. Halen de öyle. Çözüm süreci bitecek demişti ve bitti. Cumhurbaşkanı Anayasa çizgilerine çekilecek demişti çekildi. Liderimiz genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey sayesinde şükür ki Türk milleti adına ne istemişsek o olur. Düne kadar kırmızı halı ile karşılanan Barzani Kerkük’ten kaçtı. Fırat Kalkanı zaferinde, Zeytin Dalı operasyonunda, Fırat’ın kuzeyinde ve Türkiye’de birçok hain imha edilerek temizlenmiştir. FETÖ terör örgütüyle mücadele ediliyor. Bir çok hain devletten atıldı. Özellikle hain vekiller ‘Hapiste PYD Fırat doğusuna geçer, sizler de mal mal izlersiniz’ diyen mal hepsi saz çalıyor. Türk Milleti adına doğru yapılan şeyleri inkar etmek, vicdana terstir, çünkü çok zor bir coğrafyada yaşamaktayız. Bilinmeli ki Cumhur İttifakı milletin aklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin ülke ve ilke markası olarak Türkiye'nin derlenip toparlanması için ellini değil, gövdesini taşın altına koymaya hazırdır. Aday adayı arkadaşlarımızın ve teşkilatlarımızın üstün gayret göstereceğine, fedakarca davranacağına, kapı kapı, mahalle mahalle partimizin politikalarını anlatacağına, milletimizin derdi ile dertleneceğine eminim. Gayret bizden takdir Allah’tan diyorum” diye konuştu.


Daha sonra MHP Malatya Milletvekili aday adayları kendilerini tanıtarak 24 Haziranda yapılacak seçimlerde birlik ve beraberlik mesajı verdiler.  Aday toplantısının ardından gazteeceilere açıklamada bulunan aday adayı Malatya MHP milletvekili aday adayı Süleyman Eski, "yapılacak olan Cumhur ittifakı şimdiden hayırlı olsun. Kazanan millet olacak. Bizlerde partimizin bir neferi olarak durmadan yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin sorunlarını, sıkıntılarını ve çözüm yollarını biliyoruz. kazandığımızda millet olarak ülkemizin sorunlarını çözümü için gece gündüz demeden çalışacağız"dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Süleyman EksiBülent Avşar
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