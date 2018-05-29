Kazaklıların dansı büyüledi

Kazakistanlı dansçıları ağırlamaktan mutluluk duyan Battalgazi belediye başkanı Selahattin Gürkan, “Ata yurttan ana yurda gelen misafirlerimizin bizim başımızın üzerinde yerleri var. Misafir bizim, Türk örf ve geleneklerinde önemlidir. Ayrıca dini inancımız açısında da misafir çok önemlidir. Yani sizlerin Türkiye'de bulunması ve sizleri Malatya'da misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle sizlere hoş geldiniz diyorum. Kendi öz vatanınızda olduğunuzu hissedin, orası bizlerin ata yurdu, burası ise sizlerin ve bizlerin anayurdu. Bizim ata yurdumuz orası, oradan kalkıp buraya gelmişiz. Zamanla ata yurttaki atalarımızın yapmış olduğu medeniyeti bizzat yerinde gidip görüp inceleme fırsatı da oldu” diye konuştu.

Başkan Gürkan Kazakistanlı konuklarına kayısı hediye etti.

busabahmalatya.com